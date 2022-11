Personaggi, mostri e misteri di Noale

La Pro loco di Noale sarà anche quest’anno protagonista di due eventi inseriti nel ricco cartellone di Veneto spettacoli di mistero, il festival dedicato alle leggende ed ai misteri che caratterizzano la storia e la tradizione della nostra regione. L’edizione 2022 avrà come tema l’acqua.

Sabato 19 e domenica 20, sarà la volta di “Novalis Occulta”, uno spettacolo allestito per l’occasione dall’associazione culturale Arte-Mide. Il testo ideato e scritto in seguito a sopralluoghi e interviste a personale specializzato nel settore storico e antropologico del territorio limitrofo alle fonti del Sile e del Noalese, restituisce al pubblico in un emozionante percorso teatralizzato storie, racconti, leggende, aneddoti di vita legati alla mitologia del fiume e alla nascita del famoso Draganzolo presente a Noale. Questi gli orari di inizio degli spettacoli: sabato 18.30, 19.45 e 21; domenica 15.30, 16.45 e 18. Quota di partecipazione 8 euro.