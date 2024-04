Il Novecento veneziano raccontato in una mostra pittorica al Laurentianum di Mestre

Il Laurentianum di Mestre, palazzo gotico quattrocentesco a fianco del Duomo di San Lorenzo, ospita dal 6 aprile la mostra “Novecento in laguna, scorci veneziani da collezioni private”, curata da Marco Dolfin e organizzata dall’Associazione Solid Venice in collaborazione con il Duomo di Mestre, con il patrocinio del Comune di Venezia.

L'esposizione presenta al pubblico una quarantina di dipinti, quasi tutti inediti e provenienti da collezioni private, aventi come soggetto Venezia e il suo paesaggio lagunare. L’arco temporale preso in esame è quello della prima metà del secolo scorso. Il racconto si completerà, come anticipa il presidente di Solid Venice Ugo Bovo: «in altri due appuntamenti espositivi autunnali, uno dedicato alla seconda metà del Novecento e poi un altro incentrato sui paesaggi della terraferma veneziana».

Come spiega il curatore Dolfin: «Abbiamo voluto tralasciare alcuni dei già più noti interpreti della pittura lagunare a cavallo tra Ottocento e Novecento come i Ciardi, o i già celebrati esponenti della Scuola di Burano, tra i pochi artisti veneziani attualmente rappresentati a Ca’ Pesaro, per dedicarci soprattutto alla valorizzazione di una folta schiera di artisti oggi ingiustamente poco ricordati dalla critica, eppure nelle loro epoca indiscussi protagonisti delle grandi esposizioni, dalle Biennali veneziane alle Quadriennali romane».

La mostra

La mostra inizia con alcuni pittori nati ancora nella seconda metà dell’Ottocento, tra cui Francesco Sartorelli, con una poetica veduta raffigurante dei casoni lagunari al tramonto, e Alberto Prosdocimi, rappresentato da due opere di soggetto veneziano che bene esemplificano la sua grande maestria nella tecnica dell’acquerello. Si prosegue con i monumentali scorci di Piazza San Marco di Giuseppe Cherubini, sul medesimo soggetto marciano spicca un olio di Gian Luciano Sormani ambientato davanti la Porta della Carta. La prima guerra mondiale è ricordata in mostra da un raro pastello di Italico Brass raffigurante i concitati momenti dei bombardamenti austriaci su Venezia, con le figure che corrono al riparo sotto i portici di Palazzo Ducale.

Nel primo Novecento, in quel filone di matrice decadente-simbolista emergono in laguna degli artisti dotati di grande sensibilità, tra questi – oltre al più noto Gennaro Favai, di cui è esposta una veduta con l’arco bizantino di Corte Botera – c’è Ugo Cossettini, acquerellista e pittore da riscoprire, rappresentato in mostra da un rarissimo olio del 1911 con una poetica quanto misteriosa visione del Rio di Ca’ Rezzonico e un altro mirabile olio raffigurante un canale veneziano.

Espressione di un gusto neo-settecentista, in voga nel primo Novecento sono gli scorci di Erma Zago e Rodolfo Paoletti caratterizzati dalla presenza di variopinte figure in maschera tra calli e fondamente. Dall’atmosfera magicamente silente e contraddistinte da virtuosi effetti luministici sono le vedute lagunari di molti artisti presenti tra cui Enrico Vizzotto Alberti, Emo Mazzetti, Angelo Maria Crepet, Teodoro Wolf Ferrari, Lina Rosso, Giovanni Giuliani e Cesare Mainella. Presente anche un piccolo capolavoro inedito del 1925 di Cagnaccio di San Pietro, tra i più noti interpreti del realismo magico, raffigurante San Pietro in Volta, località cui si deve l’origine di parte del suo nome d’arte.

Particolarmente rara una veduta di Alessandro Milesi raffigurante Porto Marghera che si riflette nelle acque della laguna ai suoi albori costruttivi, verso gli anni Venti. Alessandro Pomi, artista mestrino autore degli affreschi sulla facciata del Cinema Excelsior e del Teatro Toniolo, è rappresentato da tre dipinti inediti presentati al pubblico per la prima volta, tra cui una brillante scena di giovani bagnanti ispirata dalla pittura del suo maestro Ettore Tito. Anche la scuola chioggiotta è ben rappresentata in mostra da tre dei suoi più affermati interpreti Angelo Brombo, Angelo Pavan e Luigi Pagan. Presenti anche con alcune opere tra anni Trenta e Quaranta alcuni degli artisti del gruppo de La Valigia tra questi Dino Martens, Rino Villa, Carlo Cherubini, Marco Novati e Cosimo Privato.

L’esposizione si chiude con due acquerelli di Antonio Lucarda, artista noto per la sua produzione scultorea che si dedicava anche alla realizzazione di acquerelli di soggetto veneziano dall’inconfondibile tratto nervoso e fulmineo che sembrano reinterpretare in chiave novecentesca il vedutismo guardesco.

La mostra è accompagnata da un accurato catalogo edito da Arte Rara Edizioni, a cura di Marco Dolfin, che introduce l’esposizione e presenta, con schede scientifiche e riferimenti biografici degli autori, ciascuna delle opere esposte.