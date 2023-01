Laura Pausini triplica: i concerti in Piazza San Marco saranno 3

Prezzo non disponibile

Si aggiunge, a grande richiesta, un terzo appuntamento di Laura Venezia in Piazza San Marco: dopo le già annunciate date del 30 giugno e del primo luglio, la cantante italiana incanterà il pubblico veneziano anche domenica 2 luglio.

Saranno quindi in tutto tre i grandi appuntamenti nella splendida cornice del salotto della città lagunare, occasioni ideale per festeggiare i trent'anni di carriera dell'artista modenese.

Per la data del 2 luglio i presale sono disponibile per i soli iscritti al fan club dalle ore 17:00 di lunedì 30 gennaio alle ore 16:00 di martedì 31 gennaio; saranno invece in vendita dalle ore 17:00 di domani, martedì 31 gennaio su Ticketone e Ticketmaster.