Lada Obradovic & David Tixier duo, ultimo appuntamento con Candiani Groove

Intero € 15; ridotto Cinema Più e Img: € 12; ridotto Candiani Card, studenti under 26: € 10; under 14: € 3

Continua la rassegna Candiani Groove, promossa dal Settore cultura del Comune di Venezia con la direzione artistica di Veneto Jazz. Un cartellone che propone musiche dal mondo, con tante sonorità contemporanee ed influenze da est ad ovest. Domenica 11 dicembre va in scena l'ultimo concerto della stagione con Lada Obradovic & David Tixier duo, che alzeranno il volume dell'auditorium dalle 18.30.

Obradovi?-Tixier duo è la combinazione del pianista francese David Tixier e della batterista croata Lada Obradovic: il duo produce un suono contemporaneo ed elegante che unisce strumenti acustici ed elettronici, moog, Fender Rhodes, glockenspiel, mbira e altri giocattoli. Una morbida ma sorprendente performance in cui le sofisticate armonie e il dramma lirico di David si intrecciano con la poliritmia di Lada. Una frase di pianoforte sciamanica quasi seriale è attutita da suoni digitali mentre una raffica di piatti ci portano via come ali che battono nell'aria. Insieme, la coppia intreccia un accattivante racconto.