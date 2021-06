"Off the skins": la mostra dedicata al 60° anniversario del Pinot Grigio Santa Margherita

Riceviamo e pubblichiamo:

"“Off the Skins”, la mostra che dal 25 giugno al 4 luglio, nella suggestiva cornice dei Chiostri di San Francesco della Vigna a Venezia, celebra i primi sessant’anni di successi del Pinot Grigio Santa Margherita. La temporary exhibition, realizzata in collaborazione con i giovani studenti dell’Istituto Europeo di Design (IED) di Venezia e curata da Current, deve il suo nome all’inedita e rivoluzionaria tecnica di vinificazione “in bianco” che permise al Conte Gaetano Marzotto e al suo team di enologi di trasformare un’uva dalla buccia ramata in un vino bianco brillante, elegante e intenso, unico nel suo genere, che fece il suo debutto sul mercato nel 1961, esattamente sessant’anni fa.



“Off the Skins” è un racconto per immagini atto a celebrare questo vino-icona del Made in Italy d’eccellenza nel mondo. Ripercorrendo le sei decadi che hanno accompagnato l’affascinante storia del suo Pinot Grigio, Santa Margherita celebra il passato con uno sguardo rivolto al futuro. I fatti e gli accadimenti, gli stili e le mode che hanno segnato la storia dagli anni Sessanta ai giorni nostri sono stati infatti ripercorsi e interpretati graficamente dai giovani designer dello IED, chiamati da Santa Margherita a realizzare una serie di illustrazioni iconiche ed evocative delle prime sei decadi di successo del vino-icona".

