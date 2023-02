È il giorno del Carnevale di Venezia: stasera il "grand opening" in Canal Grande

Si aprono le danze con colori, giochi di luce e musica. Prenderà il via questa sera, con il "grand opening" in Canal Grande, "Take your time for the original signs", il Carnevale di Venezia firmato da Massimo Checchetto. Uno spettacolo che si ripropone di mettere in scena tutti i simboli della tradizione carnascialesca lagunare, e trasporterà il pubblico in'atmosfera festosa e ancestrale.

Lo spettacolo in Canal Grande

La parata sarà capitanata un Unicorno: su uno sfondo bianco come le pietre fondanti dell’architettura della città lagunare, cinquanta artisti vestiti con le splendide creazioni degli storici Atelier veneziani faranno vivere di colore e arte le rive del famoso Canale. Molteplici le maestranze artistiche coinvolte, con un quartetto lirico di straordinarie voci che interpreteranno le arie d’opera, con i corpi danzanti dei ballerini e acrobati che daranno vita al divertimento, con il fuoco che segnerà il calore e la passione della rinascita, con la rappresentazione della caccia al Toro con i suoi dodici maiali nel segno della tradizione, con i percussionisti che daranno ritmo a questo sogno viaggiante.

In questa kermesse, si inserisce anche una Colombina delicata e scintillante: Alice Bars, Maria del Carnevale 2022, attraverserà il Canal Grande sino al Bacino San Marco, in un suggestivo viaggio verso l’inizio del Carnevale di Venezia 2023.

Modifiche alle linee di navigazione Actv

In occasione della parata di apertura che partirà dalla stazione ferroviaria di Venezia Santa Lucia e proseguirà lungo il Canal Grande, fino al Bacino di San Marco, sono previste modifiche alle linee di navigazione: