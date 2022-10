L'evento in stile bavarese a Mestre: arriva la "Oktober Fest dei fioi"

L'Oktoberfest quest'anno si celebra anche a Mestre: l'appuntamento, nell'ambito de “Le Città in festa”, è fissato per domenica 9 ottobre presso gli spazi della parrocchia di Santa Maria del Carmelo, sul Terraglio. L'evento si intitola "Oktober Fest dei fioi", dal nome del gruppo organizzatore.

Per l'assessore alle politiche educative, Laura Besio, l'appuntamento incentiva «la ripartenza, la voglia di stare insieme e di divertirsi dopo la pandemia». La manifestazione abbina al momento dell'aggregazione anche quello educativo: domenica mattina, alle 11.30, si terrà un incontro-dibattito, con qualificati relatori, sul tema della "Scelta": quella che i ragazzi tra i 14 ed i 18 anni sono chiamati a fare, nella vita, nello studio, nelle amicizie. Il tema non è casuale, visto che lo stesso gruppo organizzatore segue i ragazzi del post-cresima e che tutto il ricavato dell'evento, promosso dalla parrocchia di Santa Maria del Carmelo in collaborazione con quelle del Sacro Cuore e di San Marco evangelista, sarà devoluto a queste attività.

Sempre nella mattina di domenica, dopo l'incontro-dibattito, si terrà un pranzo conviviale, a cui si può partecipare con prenotazione. Nel pomeriggio, dalle 17.30, il momento dell'aggregazione e del divertimento, con giochi gonfiabili a disposizione dei bambini, stand gastronomici dove verranno offerti buoni piatti e, naturalmente, ottima birra, nonché cabaret, ballo e musica dal vivo. Ad apprezzare l'iniziativa è anche Raffaele Pasqualetto, presidente della municipalità di Mestre-Carpenedo: «La sosterremo con grande forza, anche nelle prossime edizioni. Ci piace soprattutto il fatto che si svolga in un luogo non centrale di Mestre, a testimoniare quanto sia vivo e pulsante il tessuto sociale della nostra città».

L'obiettivo dichiarato è di fare ancora meglio della festa che “I fioi” - rappresentati da Emanuele Usicco - hanno organizzato nel giugno scorso, a cui hanno partecipato oltre 600 persone.