Lo Spazio SV – Centro espositivo San Vidal alla Scoletta di San Zaccaria apre la nuova stagione con una mostra collettiva dal titolo Oltre.

Un evento che vuole portare a dialogare linguaggi estetici differenti, che, anche in un possibile contrasto formale, possano esprimere una libertà riscoperta.Dopo un anno e mezzo di isolamento, l’oltre è inteso come spazio liberatorio, in cui far confluire l’energia espressiva che si è accumulata, ripensata, plasmata e trasformata anche grazie ad un’immobilità forzosa ed innaturale, che nella sua dimensione di alienamento, ci ha obbligati tutti a confrontarci con una dimensione intima sconosciuta, in cui sono stati ridimensionati tutti i confini relazionali e i rapporti con lo spazio fino ad allora conosciuto, sia interiore che esteriore. Questo oltre è dunque occasione di elaborazione di una esperienza esplorativa in cui la visione dell’incoscio artistico ha avuto la chance di diventare ancora più nitida.



Artisti:

Adriana Baccin, Rosanna Basilio, Paolo Biasini, Paola Caenazzo, Mario Camilli, Ornella Castagna, Corrado DE Ceglia 1941-2014, Davide Favaro, Renzo Ferrarini 1928 – 2001, Silvio Geat 1921 – 2012, Stefano Jacobi, Marco Manzo, Mauro Martin, Francesca Paltera, Giordano Passera 1906-1960, Giancarlo Scarsi, Fanny Zava

Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...