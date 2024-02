Al Candiani Patrizio Roversi racconta i suoi viaggi con filmati e musiche

Terzo appuntamento per Candiani Groove, rassegna musicale organizzata dal Settore Cultura del Comune di Venezia con Veneto Jazz, con un evento speciale e un po' diverso: domenica 11 febbraio alle ore 18.30 Patrizio Roversi presenta al Centro Candiani Oltre il petrolio, uno spettacolo su clima e ambiente con filmati di viaggio con lo stesso Roversi, accompagnato dalle musiche di Maurizio Camardi, sassofoni e duduk, e David Soto Chero, chitarre e tiple.

Lo spettacolo

Che cosa è rimasto nella Regione amazzonica del Sucumbios in Ecuador “dopo” il petrolio, cioè dopo la stagione delle estrazioni selvagge? E che cosa è rimasto del paesaggio (naturale e umano) del Mustang Tibetano dopo che i Cinesi hanno costruito una camionabile laddove c'era solo un sentiero di alta montagna? Che cosa è rimasto del Global Seed Vault (Deposito mondiale di semi) alle Isole Svalbard dopo che a causa dei cambiamenti climatici le temperature sono radicalmente aumentate? Che cosa è rimasto in Yemen delle Mura di sabbia di San'a, per le quali Pasolini fece un appello all'Unesco per salvarle, dopo otto anni di guerra e di bombardamenti?

Nei filmati di viaggio di Patrizio Roversi, accompagnati dalle musiche di Maurizio Camardi con David Sotochero, per la regia di Mietta Corli, non c'è però nulla di apocalittico, anzi. La cifra dello spettacolo è la leggerezza. Si raccontano progetti di cooperazione internazionale che aprono prospettive positive. A volte si sorride.