Al Teatrino Groggia lo spettacolo per famiglie “Oltre qui"

Al Teatrino Groggia del Settore Cultura del Comune di Venezia, La Piccionaia propone il secondo appuntamento di Prime esperienze teatrali, il programma dedicato ai più piccoli. Ad aprire la rassegna sarà, domenica 5 febbraio, la doppia recita dello spettacolo Oltre qui, che nasce da un progetto di indagine sul tema delle emozioni e il loro continuo dis-equilibrio “dentro” e “fuori” di noi.

Le emozioni hanno da sempre una duplice funzione: quella di comunicare il proprio stato interiore e quella di preparare l’individuo all’azione. Ecco perché assumono un ruolo centrale nella vita delle persone e dei bambini, in modo particolare. Nei primi anni di vita, infatti, cominciano un percorso di sviluppo della propria competenza emotiva. Iniziano a leggere le espressioni facciali degli altri e a interpretarle in funzione del contesto sociale. Creare spettacoli teatrali per bambini così piccoli richiede, quindi, una profonda conoscenza e un grande rispetto dell’età evolutiva del bambino.

Oltre qui, di e con Aurora Candelli, non vuole dare un nome alle emozioni ma, semplicemente, giocare, insieme, alla loro scoperta. Una storia in cui il racconto è semplice, diretto e affidato al potere dell’azione che si arricchisce con l’esperienza del personaggio e con il tempo della narrazione. L’assenza, o quasi, di parole diventa l’esito di una scelta linguistica, poetica e universale: le immagini agite sono leggibili in tutte le lingue del mondo e sono comprensibili a chi non conosce ancora un alfabeto o presenta difficoltà linguistiche.

Lo spetacolo si terrà alle 11 e alle 16.30. Biglietti disponibili online.