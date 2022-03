Omaggio ad Astor Piazzolla con Anna Tifu Tango Quartet

Un viaggio musicale alla scoperta del tango e delle intramontabili composizioni di Astor Piazzolla, per omaggiarlo a 100 anni dalla nascita, con Anna Tifu Tango Quartet. Il concerto va in scena martedì 29 marzo al Teatro Toniolo, per il calendario di "È sempre una bella stagione" organizzato dal Comune di Venezia in collaborazione con l’Associazione Amici della Musica di Mestre. I protagonisti di questo omaggio sono Anna Tifu al violino, Massimiliano Pitocco al bandoneon, Romeo Scaccia al pianoforte e Gianluigi Pennino al contrabbasso.

Uno spettacolo innovativo, nel quale le dimensioni del tempo e dello spazio si piegano fino ad incontrarsi, guidando l’ascoltatore in un percorso emozionante e seducente, dal tango tradizionale fino alle influenze jazz e d’avanguardia delle composizioni originali di Romeo Scaccia. Un’esperienza artistica in cui il tango giunge fino alla sua massima evoluzione, trasformato, rivoluzionato. Non solo musica, dunque, ma Arte, nella sua accezione più ampia e moderna. Una produzione frutto di un vero e proprio percorso di ricerca e sperimentazione, fondato sul confronto e l’interazione tra i generi e gli stili.

Suoni, immagini e parole si fanno poesia, in un itinerario musicale in cui la precisione di una raffinata tecnica compositiva si unisce alla profonda sensibilità melodica ed all’improvvisazione passionale nel virtuosismo esecutivo di una formazione tutta italiana, in un repertorio profondamente jazz e di contaminazione, evocativo ed emozionale.