Al Toniolo l'omaggio a Ennio Morricone e Nino Rota del flautista Andrea Griminelli

Omaggio a Ennio Morricone e Nino Rota è il titolo del prossimo concerto al Teatro Toniolo, lunedì 6 marzo alle ore 19.30, inserito in "È sempre una bella stagione - XXXVII Stagione di musica da camera e sinfonica di Mestre 2022/2023", in collaborazione con l’Associazione Amici della Musica di Mestre. A salire sul palco è il flautista di fama internazionale Andrea Griminelli, accompagnato dall’Orchestra da camera Accademia di Santa Sofia.

Andrea Griminelli ha suonato per molti anni al fianco di Luciano Pavarotti, si è esibito con il suo flauto con le maggiori orchestre e nei teatri più importanti del mondo, ma appena può torna alla sua passione per la musica per il cinema. A vent'anni di distanza dal primo album Griminelli plays cinema italiano, il flautista emiliano ha recentemente pubblicato un disco tutto dedicato alle colonne sonore scritte da Ennio Morricone intitolato appunto Griminelli plays Morricone. Il disco è nato dalla volontà di Andrea Griminelli di ripercorrere attraverso la musica quello che è nato come un sodalizio artistico e si è trasformato poi in un profondo legame di amicizia.

In programma alcune delle più celebri musiche da film di Nino Rita ed Ennio Morricone: del primo saranno eseguiti il Concerto per archi ed una suite che comprende alcuni dei suoi capolavori: Ai Giochi Addio da Romeo e Giulietta (1968, regia di Franco Zeffirelli), le musiche di 8 e mezzo (1963, regia di Federico Fellini), Il Gattopardo (1963, regia di Luchino Visconti) e Il Padrino (1972, regia di Francis Ford Coppola), che valsero a Nino Rota la vittoria di un Oscar, un Golden Globe e un Bafta per la migliore colonna sonora.

Di Ennio Morricone saranno invece offerte all’ascolto molte colonne sonore, a partire da Per le antiche scale (1975, regia di Mauro Bolognini), Mission (1986, regia di Roland Joffè), C’era una volta in America (1984, regia di Sergio Leone), La leggenda del pianista sull’oceano (1998, regia di Giuseppe Tornatore), Nuovo Cinema Paradiso (1988, regia di Giuseppe Tornatore), per concludere con Morricone's American Themese: C'era una volta il West (1968), Giù la testa (1971) e Il buono, il brutto e il cattivo (1966, regia di Sergio Leone), che valsero ad Ennio Morricone numerosi Golden Globe, Bafta, David di Donatello e Nastri d’argento.