Il pianista cubano Omar Sosa al Laguna Libre

La quarta edizione di Venezia Jazz Festival Fall edition presenta due straordinarie anteprime. Il pianista cubano Omar Sosa e il chitarrista gipsy Joscho Stephan saranno i protagonisti di due appuntamenti al Laguna Libre di Venezia, jazz club del festival che, dopo un’estate di musica e cucina all’aperto sulla Fondamenta, ha ampliato le sue sale interne per ospitare fantastici live di accompagnamento ad una cucina di qualità con l’impiego di prodotti biologici e locali e con l’apprezzata formula dell’aperitivo o della cena-concerto. Ai fornelli lo chef resident Bamba Barry, insignito nel 2019 come miglior chef di cucina etnica dal Gambero rosso.

Grazie a Veneto Jazz, Omar Sosa sarà in laguna venerdì 1 ottobre 2021 in una esclusiva performance di piano solo. Pianista di statura eccezionale, capace con la sua arte di abbattere qualsiasi frontiera, Sosa celebra la diversità delle anime della musica, coltivando sempre un’intima connessione con le sue radici. Uno spirito musicale generoso e un’apertura a sonorità nuove e combinazioni insolite animano tutto ciò che Omar fa, così come in Senses, il suo sesto album per piano solo, nuova tappa di un viaggio fra sentimenti ed emozioni. Senses è la capacità di comunicare il proprio sentire, anche attraverso l’utilizzo dell’elettronica e dei samples, ma sempre nel rispetto della tradizione afro-cubana, e del silenzio e degli spazi tanto importanti per la pace dello spirito.

Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...