Open Circus: esibizioni diffuse degli "artisti della meraviglia" in centro a San Donà

Torna per la sua terza edizione Open Circus, il festival di circo e teatro di strada a San Donà di Piave dedicato a Moira Orfei, organizzato da Circo e dintorni e sostenuto da Arteven e Regione Veneto. Anche quest’anno la manifestazione conferma il suo livello qualitativo e lo spirito internazionale portando nel teatro, ma anche nelle vie e nelle piazze della città compagnie provenienti da diverse nazioni affiancate da giovani performer locali.

Gli spettacoli di Open Circus

La giornata di sabato 17 dicembre 2022 sarà un continuo susseguirsi di attività spettacolari che avranno luogo nel centro di San Donà, tra le aree pedonali, le piazze Indipendenza e della Grazie e di fronte al Duomo e al Monumento a Giannino Ancillotto.

«Il centro di San Donà di Piave si trasformerà in un circo. - spiega Alessandro Serena, direttore artistico del festival - Una pista a cielo aperto dove si esibiranno numerosi artisti della meraviglia. Tra gli ospiti anche la compagnia olandese Teatro Pavana, che presenterà una sfilata di ballerine sui trampoli con costumi coloratissimi e gonne di tulle di oltre 250 metri. E il gran finale, con la consegna del Premio Moira Orfei che quest’anno assume un significato ancora più simbolico, dato che verrà consegnato ai mimi ucraini Dekru».

Sarà proprio questo pluripremiato quartetto di Kiev, riuscito ad arrivare in Italia grazie a un permesso speciale del Ministero della Cultura del suo paese, ad andare in scena presso il Teatro Metropolitana Astra (alle 21, biglietto unico 5 €euroin vendita alla biglietteria, su myarteven.it e vivaticket.com) con Anime leggere, uno show che ha riscosso enorme successo in tutto il mondo. Un viaggio al contempo ironico e delicato nella commedia della vita, tra poesia e satira sociale, raccontato con un virtuosismo corporeo che fa di questi performer gli eredi spirituali di Marcel Marceau.

Il Festival Open Circus propone anche quest’anno una serie di attività collaterali che coinvolgono le realtà locali ed in particolare quelle attive nell’ambito socioculturale in workshop d’espressione corporea. Tra le adesioni, quella de La casa dei talenti… da scoprire, che a San Donà organizza corsi di circo per bambini e ragazzi, i cui allievi parteciperanno ad ogni performance prevista in rassegna, quella de L’Albero a Motore, associazione di Musile di Piave che lavora nella formazione artistica e culturale, quella dello Spazio Giovani Altrokè di San Donà, impegnato nel recupero di ragazzi da situazioni di marginalità, e quello de La Rondine APS, punto di riferimento della comunità ucraina che ha potuto così incontrare i suoi connazionali artisti.

Il programma completo