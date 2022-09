Open day all'asd Judokwai

L’anno sportivo al Judokwai di Mestre riparte con un imperdibile Open Day.

Sabato 17 settembre, nella sede di via Baglioni 14/a, dalle ore 9 alle 13 e poi dalle 15 alle 18 verrà data a tutti la possibilità di provare le discipline sportive proposte dall’associazione e valutare così la scelta per un’eventuale frequenza regolare dei corsi. Il programma comprende lezioni di judo per bambini e adulti, lezioni di aikido, katori e kali-silat solo per adulti e infine le lezioni di danza moderna e danza classica per tutte le età. Gli insegnanti presenti saranno Andrea Memo, Nicola Penzo Cavaldoro, Massimo Castelli, Claudio Vecchiato, Marco Cincotto, Silvia Scagnetto e Claudia Bonaldo.

Con questo evento speciale, l’associazione sportiva dilettantistica Judokwai inaugura la prima di una serie di iniziative che la vedranno protagonista in questo 2022/2023; l’associazione, infatti, proprio a marzo 2023 festeggerà il suo cinquantesimo anno di attività: un traguardo che per chi ha sempre puntato su uno sport di nicchia come quello del judo può certamente definirsi strabiliante.

Ma l’associazione non è nuova ai successi: molti i campioni sfornati dalla sua fucina sotto la direzione tecnica del Maestro Benemerito 5° dan Giampaolo Scagnetto che a 76 anni di età ancora ogni sera segue gli allenamenti presso il dojo del quartiere Bissuola.

Dichiara la Presidente sig.ra Daniela Alzani: “Sono molto orgogliosa di essere arrivata a questo traguardo e di avere ancora la voglia e l’entusiasmo, dopo così tanti anni, di proporre attività nuove e giornate dedicate all’attività sportiva e al benessere fisico. Judokwai, oltre all’attività agonistica, è sempre stata in prima linea per la promozione dello sport per tutti; anche quest’anno, ad esempio, parteciperemo al progetto 6Sport del Comune di Venezia e porteremo i nostri corsi in molte scuole del territorio grazie al nostro istruttore Andrea Memo, che è come un figlio per me essendo praticamente cresciuto in palestra”.



Per tutte le informazioni relative all’Open Day e in generale all’associazione rivolgersi all’indirizzo asdjudokwaimestre@gmail.com o al numero 3519226272.