Al Polo Nautico di Venezia l'open day per conoscere e sperimentare i benefici del canottaggio

Sabato 23 e domenica 24 marzo si terrà, presso il Polo Nautico Venezia, il progetto Impare-Remo, l'open day promosso dalla Sezione Canottaggio della Canottieri Mestre ASD. Un'occasione per sperimentare la disciplina del canottaggio, provando il movimento e le sensazioni dello stare in barca. L'iniziativa è rivolta agli interessati di ogni età (bambini dai 7 anni, adulti e over 65, anche con pregresse patologie oncologiche o malattie croniche non trasmissibili).

L’open day sarà caratterizzato soprattutto dalle attività pratiche: verrà fatto provare ai partecipanti il movimento della tecnica di voga del canottaggio, detta “all’inglese”, su un attrezzo chiamato remo-ergometro. Successivamente, a chi lo desidera, verrà offerta l'opportunità di salire su una barca di canottaggio dove, insieme a un equipaggio di vogatori esperti, sarà possibile provare la sensazione dell'imbarcazione spostata con i remi. Sono inoltre previste visite guidate all'interno dei capannoni del Polo Nautico di San Giuliano, alla presenza di soci canottieri che illustreranno le principali caratteristiche delle varie tipologie di barche ospitate. Vogatori esperti, agonisti e amatoriali daranno infine una dimostrazione di voga davanti alla banchina.

«L’open day si rivolge a tutta la popolazione del Comune di Venezia ma anche a chiunque sia interessato al di fuori del nostro territorio. La Sezione Canottaggio fa parte della Canottieri Mestre ASD, inserita all’interno del nuovo Polo Nautico Venezia, la cui sede a San Giuliano è stata inaugurata lo scorso settembre – spiegano gli organizzatori dell'iniziativa –. Contiamo, tra le nostre fila, soci che provengono anche dal Padovano e dal Trevigiano. Rappresentiamo una realtà di congiunzione della terraferma con la laguna e il paesaggio dove si pratica questa attività sportiva evoca suggestioni difficilmente riscontrabili in altri luoghi».

La partecipazione all'evento è gratuita. In caso di forte maltempo la manifestazione non verrà rinviata poiché sarà possibile praticarla al coperto, tuttavia verrà valutata la possibilità di uscire in barca. È consigliato un abbigliamento pratico e sportivo, come tuta e scarpe da ginnastica.

Gli ospiti

La due giorni sarà dedicata esclusivamente al canottaggio come disciplina sportiva: a illustrarne i vantaggi fisiologici e psicofisici, sabato 23 marzo dalle 11.00 alle 12.00, saranno gli interventi della dottoressa Alessandra Patelli, medico sportivo che annovera un passato di campionessa di canottaggio e che ha partecipato a ben due olimpiadi, e del dottor Nicolò Cavalcanti, responsabile dell'Area del Canottaggio Sociale della Federazione Italiana Canottaggio. La sezione da lui guidata ha sviluppato nel corso degli anni tre iniziative a livello nazionale: “Sport Terapia Integrata”, “Remare in Libertà – realizzati nel 2023/24 anche presso la Canottieri di Mestre – e “StudiEremoinFamiglia”. Il progetto è stato promosso dalla Federazione Italiana Canottaggio e dalla rete di Federsanità e A.N.C.I. nel quadro del progetto “Città sane”. Le iniziative di Canottaggio Sociale sono inserite nella piattaforma ministeriale di Sport e Salute, sostenuta dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri attraverso il Dipartimento dello Sport.

I benefici del canottaggio

«La disciplina del canottaggio coinvolge la completezza dei distretti muscolari – raccontano i membri dalla Sezione Canottaggio della Canottieri Mestre ASD –. È un movimento ciclico dolce e armonico, aerobico e simmetrico, che ha il grande vantaggio di non agire in modo traumatico sulle articolazioni in quanto il carrello su cui avviene il movimento non svolge una pressione traumatica sulle articolazioni. A tutto ciò si aggiunge il benessere psicofisico derivante dall'essere una disciplina praticata all’aria aperta, a contatto con la natura, sia singolarmente sia in gruppo. Nell’ottica di prevenzione e benessere, è idoneo per ogni età».

Il canottaggio non agonistico sviluppa inoltre scopi di responsabilità sociale verso la prevenzione (sia fisica che comportamentale), la salute e il benessere dell'individuo. «Noi vorremmo far conoscere ai cittadini di ogni età il valore di questa disciplina sportiva che, nella sua espressività, è in grado di promuovere il superamento dell'individualismo e dell'antagonismo, sviluppando nella persona che lo pratica il concetto di “compagno” – prosegue l'associazione –. L’appartenenza a un equipaggio diventa una scuola di vita nel giovane che la pratica e ristruttura nell'adulto sia il corpo sia lo spirito e la mente attraverso l'esperienza dell'aggregazione, dell'inclusione, del rispetto reciproco, della cooperazione e della progettualità nello svolgimento dell'attività. Si tratta di una disciplina inclusiva, nella quale ognuno cerca di offrire ciò che sa fare per favorire, insieme ai compagni, il migliore andamento della barca. L'impegno individuale e la solidarietà si riversa così nel gruppo è l'età dei praticanti non è significativa» concludono gli organizzatori dell'evento.