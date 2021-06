Open day Motorclass Venezia. Vivi il futuro della mobilità elettrica

Motorclass, la Concessionaria Audi per Venezia e provincia, organizza il prossimo 25 e 26 giugno 2021, due giornate di open day all'insegna della mobilità elettrica. L'evento nasce dal desiderio di far conoscere ad un ampio pubblico il meglio della gamma Audi attualmente disponibile nel territorio di Venezia e provincia grazie alla presentazione di alcuni dei modelli più attesi degli ultimi anni. Saranno, infatti, visibili le nuove Audi Q5 Sportback TFSI, Audi Q4 e-tron e Audi RS e-tron GT, tre auto molto diverse ma legate dalla caratteristica Audi per eccellenza: essere sempre all'avanguardia della tecnica.

Durante le due giornate di venerdì 25 e sabato 26 giugno, i consulenti specializzati Motorclass aspettano il pubblico per preventivi personalizzati, informazioni su servizi finanziari e consigli sulle soluzioni di ricarica sia domestica che su strada.

I modelli di Audi presentati e le loro caratteristiche

Nuova Audi Q4 e-tron: stupisce per il suo design di carattere, le eccezionali prestazioni e le tecnologie di bordo di ultima generazione. Il motore elettrico a zero emissioni garantisce efficienza e autonomia. Nell'abitacolo spiccano materiali di qualità che fanno da cornice allo scenografico cruscotto digitale Audi Virtual Cockpit e all'impianto audio firmato Sonos.

stupisce per il suo design di carattere, le eccezionali prestazioni e le tecnologie di bordo di ultima generazione. Il motore elettrico a zero emissioni garantisce efficienza e autonomia. Nell'abitacolo spiccano materiali di qualità che fanno da cornice allo scenografico cruscotto digitale Audi Virtual Cockpit e all'impianto audio firmato Sonos. Q5 Sportback: sorprende grazie alle performance di un SUV combinate a caratteristiche perfette per un’elevata praticità quotidiana. Connessa col mondo e con chi la guida offre una mobilità personalizzata e digitale.

sorprende grazie alle performance di un SUV combinate a caratteristiche perfette per un’elevata praticità quotidiana. Connessa col mondo e con chi la guida offre una mobilità personalizzata e digitale. Nuova Audi RS e-tron GT, con il suo design purista ispirato alle prestazioni aerodinamiche lascia senza fiato grazie alla sua potenza senza eguali. Estremamente sportiva ma comoda, veloce ma sicura. 100% elettrica, 100% adrenalinica.

Gli open day di Motorclass saranno due giornate per respirare il progresso, sperimentare nuovi orizzonti di guida e vivere da protagonista la rivoluzione in atto nel settore automotive dei quattro anelli.

Auto da provare, strade da percorrere, soluzioni innovative e su misura per voi, vi attendono nello showroom Motorclass Venezia.

I motori sono già caldi e i consulenti alle vendite pronti a rendervi protagonisti del cambiamento.

Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...