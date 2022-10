Dal 5 novembre le attività formative di Oplà Lab al teatrino Groggia

Il programma di “A pesca di sogni”, stagione al teatrino Groggia di Venezia, propone una sezione dedicata alle prime pratiche teatrali, che comincia sabato 5 novembre con due laboratori per i più piccoli. Due percorsi dal titolo "Oplà lab", condotti da Aurora Candelli, per portare i bambini, con gli strumenti del teatro, ad esprimersi con fantasia, immaginazione e creatività attraverso una molteplicità di linguaggi.

I partecipanti lavoreranno col corpo e la voce, il movimento e il suono, i pensieri e le emozioni. Oplà lab utilizza un approccio ludico per un percorso di conoscenza e di sviluppo delle potenzialità individuali e delle capacità di comunicazione, relazione, espressione e creatività. Il laboratorio avrà l’obiettivo di favorire l’instaurarsi di un clima non competitivo e collaborativo, un’atmosfera accogliente e che sappia valorizzare l’apporto di ciascuno. Alla fine del percorso è prevista una restituzione finale per i genitori.

Gli incontri si svolgerano sabato 5, 12, 26 novembre e 3 dicembre, la mattina, dalle 10.30 alle 12.30 per i bambini dai 4 ai 6 anni e al pomeriggio, dalle 15 alle 17 per quelli dai 7 ai 10 anni. La quota di iscrizione è di 30 euro per l'intero percorso.

Aurora Candelli è un’attrice, regista e formatrice del centro di produzione teatrale La Piccionaia, laureata in Psicologia Clinica con Master in Psicopatologia dell’apprendimento, oltre al ruolo di attrice riveste anche quello di formatrice progettando e conducendo laboratori teatrali dedicati all’età evolutiva. Il progetto è promosso dal Settore cultura del Comune di Venezia.