Il live show di Eleazaro Rossi in scena al Teatro del Parco

Ad aprire la rassegna teatrale “In piedi – Il potere delle parole” sarà Eleazaro Rossi che, il 16 febbraio (alle ore 21.00), porterà L’ora di religione sul palco del Teatro del Parco di Mestre.

Prevendite aperte sui circuiti Vivaticket e TicketOne.

Chi è Eleazaro Rossi

Da Youtube ai grandi palchi, da Sky a Rai2 fino a Le Iene su Mediaset, Rossi è noto per i suoi monologhi al vetriolo che non risparmiano niente e nessuno. Ora torna in scena nei teatri di tutta Italia con il live show di stand up comedy che ha registrato il tutto esaurito nelle anteprime al Teatro Gaber di Milano. Uno spaccato comico tra esperienze dirette e satira sociale senza la velleità di insegnare niente a nessuno, che riporta in scena tutto l’umorismo e la verve dell’artista fresco vincitore del Premio Satira Forte dei Marmi.