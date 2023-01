A Vigonovo va in scena la commedia "Ora no, tesoro!"

Al centro parrocchiale Madre Teresa di Calcutta di Vigonovo in scena, sabato 25 febbraio alle 21.00, Ora no, tesoro!: commedia brillante di Ray Cooney, proposta dalla compagnia teatrale Il Cilindro Aps di Trebaseleghe e inserita nella 20ma rassegna teatrale Ne vedremo delle belle.

La trama

Mentre la moglie Maude è in vacanza, Gilbert organizza un ménage con la sua amante Jeanie e promette di regalarle una pelliccia. Ma Jeanie è sposata con Harry, un uomo d’affari senza scrupoli. Per non farlo insospettire gli fa comprare la pelliccia ad un prezzo scontatissimo. Harry accetta di comprare la pelliccia per regalarla a Sue, sua segretaria ed amante. Ma il piano comincia a fare acqua e si complica.