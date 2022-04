L'orchestra del Teatro La Fenice al Toniolo di Mestre

Ritorna al Toniolo di Mestre l’orchestra del Teatro La Fenice, con la direzione di Marco Angius e, come violino solista, Giovanni Andrea Zanon, che sempre al Toniolo il 12 marzo ha tenuto un concerto di grande successo insieme alla pianista Leonora Armellini.

Il programma è interamente dedicato a Ludwig van Beethoven: il magistrale Concerto per violino e orchestra in re maggiore op. 61, un unicum nella produzione beethoveniana, una delle pagine più amate e frequentate del repertorio classico, divenuta modello imprescindibile per i compositori della generazione romantica quali Mendelssohn, Brahms e ?ajkovskij, e la Sinfonia n. 2 in re maggiore op. 36, pervasa di energia e serenità, composta proprio durante uno dei momenti più dolorosi della vita del compositore, il manifestarsi della sordità in forma acuta e la conseguente decisione di abbandonare la carriera concertistica.

Marco Angius: direttore d’orchestra e d’ensemble, ha diretto Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI di Torino, Teatro La Fenice, Maggio Musicale Fiorentino, Comunale di Bologna, Slovenian Philharmonic, Orchestre National de Lorraine, Ensemble Intercontemporain, London Sinfonietta, Tokyo Philharmonic, Orchestra del Teatro Massimo, Orchestra Sinfonica Siciliana, Orchestra Haydn di Trento e Bolzano, Orchestra Verdi di Milano, Orchestra della Svizzera Italiana, Orchestre de Lausanne, Orchestra della Toscana, l Pomeriggi Musicali, Luxembourg Philharmonie, Muziekgebouw/Bimhuis di Amsterdam. Con l’OSN RAI di Torino ha diretto in tutte le edizioni di RAI Nuova Musica dal 2006 al 2020 e condotto una tournée russa nell’ottobre 2015 oltre a un omaggio a Pierre Boulez per il suo novantesimo compleanno (con l’integrale delle Notations per orchestra e il Livre pour cordes).