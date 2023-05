Concerto d’organo e clarinetto nella chiesa di Caselle

Organo e clarinetto saranno gli strumenti protagonisti del concerto di Pentecoste in programma sabato 27 maggio nella chiesa di Caselle di Santa Maria di Sala. Su iniziativa del Marzo organistico, nell’ambito della rassegna nazionale di primavera, si esibiranno, con inizio alle ore 21.00, i maestri Luca Poppi e Aroldo Massarenti.

Il programma prevede brani di Marzona (nel 250 anniversario della nascita), Baermann, Handel, Bach, Sorge, Ceruti, Buzzolla e padre Davide da Bergamo.

Luca Poppi (1976), organista e clavicembalista, ha conseguito brillantemente i diplomi in organo presso il Conservatorio B. Marcello di Venezia e in Clavicembalo presso il Conservatorio A. Boito di Parma; nel 2012 completa gli studi organistici al Conservatorio F. Venezze di Rovigo dove frequenta il biennio di specializzazione in repertorio romantico e contemporaneo. Particolarmente attratto dalla musica rinascimentale e barocca, ha seguito numerosi corsi di interpretazione organistica, in Italia e all’estero. L’attività concertistica l’ha portato in diversi paesi europei a partecipare a numerose e importanti rassegne per la valorizzazione degli organi antichi. Dal 1996 è organista titolare e conservatore dello storico organo Gaetano Callido del duomo di Gambarare di Mira e dal 2021 organista presso il Duomo di Mirano.

Aroldo Massarenti si è diplomato in clarinetto a soli 22 anni presso l'istituto musicale pareggiato A. Peri di Reggio Emilia. Ha frequentato per cinque anni i corsi di perfezionamento di musica d'assieme per fiati a Portogruaro. Dopo alcune esperienze con l'orchestra A. Toscanini di Parma e l'orchestra Arena di Verona si è dedicato alla musica leggera perfezionandosi in sax soprano, contralto, tenore e flauto traverso. All’attività concertistica affianca un’intensa attività didattica. Ha all’attivo numerose incisioni discografiche.