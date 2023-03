Organo e sax all’ultimo concerto del Festival internazionale Marzo Organistico di Noale

Organo e sax, un abbinamento insolito renderà speciale l’ultimo concerto del festival internazionale Marzo Organistico di Noale: sabato 25 marzo, alle ore 20.45 nella chiesa dei Ss. Felice e Fortunato, si esibirà l’organista olandese Elske Te Lindert, artista eclettica che vanta anche una carriera come soprano, come direttore di coro e autrice di spettacoli teatrali, impegnata in un tour italiano.

Il programma che Elske eseguirà al Marzo organistico sarà un omaggio a due tra i più grandi compositori di sempre: Johann Sebastian Bach e Felix Mendelssohn. Di Bach eseguirà anche la sonata in sol minore Bwv 1020, accompagnata al saxofono da Johan van der Linden.

«Siamo all’ultima tappa di questa edizione del festival che – osserva il direttore artistico Silvio Celeghin – ha registrato un’ampia affluenza di pubblico. Un successo che ci fa ben sperare anche per la successiva rassegna nazionale di primavera che farà tappa nelle parrocchie di Scorzè, Salzano, Santa Maria di Sala, Spinea, Martellago e Trebaseleghe, valorizzando gli organi a canne presenti numerosi nel nostro territorio». Per questa rassegna Marzo organistico si avvarrà della collaborazione con il Conservatorio B. Marcello di Venezia, abbinando agli organisti alcuni giovani cantanti lirici.