Oriago in Fiore: un’isola pedonale colorata e profumata lungo il Naviglio del Brenta

Torna domenica Oriago in Fiore, 43ª edizione della mostra-mercato con fiori, piante, prodotti agricoli, naturali e biologici, articoli e accessori per il giardinaggio, oggettistica e arredi per esterni, accompagnata da tanti eventi collaterali. La manifestazione è promossa dalla Pro loco di Mira, in collaborazione con il Comune, col patrocinio della Regione e della Città metropolitana. Sono attesi oltre 100 espositori tra fioristi, florovivaisti, agricoltori e operatori del settore. L’appuntamento è dalle ore 9 in poi in piazza Mercato e in riviera San Pietro, trasformate per l’occasione in un’isola pedonale colorata e profumata, con sullo sfondo il corso d’acqua del Naviglio e le ville venete. Alle 11 è fissata la cerimonia d’inaugurazione con le autorità e l’accompagnamento musicale della banda Città di Mira.

Dalle 9 e fino a sera, sul piazzale della chiesa di San Pietro, arriveranno i capolavori dei Madonnari che con gessetti e polveri colorate realizzeranno dal vivo disegni e opere d’arte sacra sul manto stradale. Alle 10 partirà il biciraduno “Un fiore per la pace”, sempre dal piazzale della chiesa, un serpentone colorato di ciclisti con gadget e palloncini che attraverserà le strade di Oriago per portare un messaggio di concordia e festa: parte delle offerte saranno devolute alle popolazioni dell’Ucraina. Sempre in mattinata, sarà possibile visitare la mostra “Pesi e misure” a cura di Carla Barberini e Franco Mason, esposizione di livelle, calibri, metri, contatori, bilance, pesi, strumenti, misuratori e documenti. Inoltre, sarà aperto al pubblico la mostra di moto e auto d’epoca a cura del Moto Club Dogaletto. Nel pomeriggio, dalle 15, il Gruppo Rivierasco Mira Oriago proporrà un giro in gondola e prove di voga alla veneta sul Brenta.