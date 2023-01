Danza, musica e spettacolo: la grande parata di Carnevale all'Arsenale di Venezia

L’Arsenale torna ad essere protagonista di uno straordinario ed emozionante spettacolo sull’acqua: una maestosa rappresentazione di danza, musica e spettacolo creata per il Carnevale di Venezia 2023, e cullata dall’elemento principe di Venezia: l’acqua. Original Signs è una magica parata che trasforma lo spazio acqueo del bacino dell’Arsenale in una emotiva atmosfera surreale.

Il doppio spettacolo notturno in Arsenale si terrà nei giorni venerdì 10, sabato 11 e domenica 12 febbraio e dal giovedì 16 febbraio al martedì 21 febbraio con due repliche giornaliere alle ore 18:30 e alle ore 21:00.

I diversi quadri messi in scena da uno spettacolare cast artistico internazionale raccontano l’evoluzione dell’uomo attraverso una continua ricerca comunicativa. Dal corpo che parla ai segni ancestrali della natura, dalla necessità di un contatto con il trascendentale e i suoi simboli celesti all’esigenza di esprimere se stessi con creatività ed arte. Uno spettacolo sull’acqua la cui energia creativa scatena i simboli di terra, acqua, aria, fuoco. Un viaggio dalle origini all’autentico.

Uno spettacolo che vede muoversi sull’acqua i corpi energici dei ballerini di RANDB. Collective, la grazia eterea dell’acrobata Viola Cappelli e l’espressiva danza di Isabella Moro che racconta il mondo celeste con la Lingua dei Segni. Lo spettacolo ritrova il gesto atletico del flyboard che, con Cristiano Perseu, si trasforma in un gesto artistico che affiora dall’acqua per innalzarsi verso il cielo. E con l’acqua non poteva mancare il suo elemento complementare: il fuoco che in Original Signs è sapientemente manipolato dalla Compagnia Opera Fiammae e dalla francese Compagnie Ilotopie, già protagonisti della scorsa edizione e che quest’anno portano nuovo calore creativo, rafforzato dal potente ritmo live di Psycodrummers, percussionisti non convenzionali. L’emozionante cornice notturna dell’Arsenale è resa unica da una densa scenografia di fontane danzanti, luci e video realizzata dal connubio di arte tecnologica tra Viorica, Antica Proietteria e Moonlight. Sei imbarcazioni realizzate per essere palchi galleggianti e altri elementi scenici sull’acqua per uno spettacolo elegante e potente.