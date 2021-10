Orizzonti trasversali | Il paesaggio contemporaneo

Lo SPAZIO SV – Centro Espositivo San Vidal ospiterà dal 9 al 31 ottobre la mostra collettiva dal titolo “Orizzonti trasversali”. Il primo evento di una trilogia dedicata al confronto tra figurazione, astrazione e fotografia.

Vogliamo suggerire con questa mostra un’indagine espressiva che prenda forma dall’esplorazione del rapporto tra paesaggio esteriore e paesaggio interiore. L’orizzonte trasversale è qui inteso come rifessione sul percorso trasformativo che parte dalla contemplazione del paesaggio inteso come panorama e ambiente, viene introiettato e metabolizzato dai processi psichici individuali e poi restituito inevitabilmente ri-creato sulla tela: è un viaggio che attraversa in doppia direzione il mondo esterno e il mondo interno modifcandoli incessantemente a livello percettivo, interpretativo e relazionale in un processo perlopiù inconscio ma fondamentale nelle sue ripercussioni sul vissuto quotidiano. Questa investigazione sul paesaggio vissuto emozionalmente parte dunque dalla consapevolezza che esso è innanzitutto esperienza inseparabile dall’ immaginazione e dalla percezione sempre diverse per ogni individuo, ma aggiunge l’ambizione di esplicitarne la potenza creatrice: la lunga storia dell’essere umano come trasformatore attivo del paesaggio nasce da qui, appunto dalla sua rappresentazione, che non si esaurisce nello sguardo, ma origina prima di tutto dalla partecipazione del corpo e dalla sua risposta sensoriale, ed ha dunque un impatto fondamentale sul modo in cui poi questo paesaggio viene abitato.





Artisti

