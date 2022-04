Il collettivo Kinkaleri porta in scena "OtellO"

Nell’ambito della rassegna teatrale Asteroide Amor, venerdì 22 aprile al Teatro Goldoni di Venezia va in scena OtellO, uno spettacolo che il collettivo artistico toscano Kinkaleri ha liberamente tratto da The Tragedy of Othello, the Moor of Venice di Shakespeare. La rassegna, promossa da Fondazione di Venezia e curata da Ca’ Foscari, Iuav e Teatro Stabile del Veneto, è stata sviluppata grazie al comune impegno che vede per la prima volta le quattro istituzioni agire insieme a Venezia e fare sistema per incentivare il rapporto dei giovani con le arti della scena.

La vicenda della gelosia assassina del guerriero Otello, educato a una sola etica e verità, si incontra e sovrappone con le parole di Iago, che del linguaggio fa un uso soggettivo e non ideologico. Una tragedia nutrita di racconti, supposizioni e immaginazioni, un dispositivo verbale che colloca i propri elementi al posto giusto, per fare sì che ogni cosa precipiti. Una narrazione che nel suo svolgersi applica opposizioni – filosofia/poesia, antico/moderno, relativo/assoluto, raziocinio/sentimento – ricercando un linguaggio che non pretende di spiegarsi ma di restare straniero, come emblematicamente straniera è la figura di Otello.

Il collettivo artistico Kinkaleri mette in scena una delle tragedie shakespeariane più famose e rappresentate, presentandola come un luogo per dare alle parole il potere di essere e diventare OtellO. Un testo da esplorare sotto un segno chiaro, alla ricerca di un corpo che contenga simultaneamente parola e suono per raccontare se stesso e ciò a cui allude. Il potere che il linguaggio ha nell’imporre piegature e distorsioni alla realtà si allunga come un’ombra sui corpi che aderiscono allo spazio come a un destino: ne nasce una scrittura/corpo che non assume le sembianze dei personaggi né la loro condizione psicologica, ma cerca direttamente nella dinamica, nelle forze e nelle tensioni prodotte dai corpi, l’effetto diretto di un mondo generato dalle parole. È l’occasione di una riscrittura coreografica che cerca di assumere su di sé le tensioni della rappresentazione contemporanea nel suo momento di passaggio più conclamato e ambiguo.