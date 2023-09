Al Teatro Aurora di Marghera tre concerti jazz con gli studenti del Conservatorio Benedetto Marcello

Al via la rassegna musicale “Ottobre Marghera in Jazz” che partirà tra poche settimane al Teatro Aurora di Marghera: nata dalla stretta collaborazione tra il Comune di Venezia, il Conservatorio Benedetto Marcello e l’Associazione Marghera 2000, l’iniziativa porterà i giovani studenti del Conservatorio a esibirsi in un ricco e variegato repertorio jazz, insieme ad alcuni musicisti professionisti. L'iniziativa si articolerà in tre concerti programmati nei sabati 7, 14 e 21 ottobre, con inizio alle 21.00.

Il programma

Sabato 7 il sipario si alzerà sullo spettacolo “Senza Parole”, una rivisitazione in chiave jazzistica di alcune tra le più belle canzoni della tradizione italiana. A esibirsi un trio jazz composto da pianoforte, contrabbasso e batteria, insieme a un quartetto d’archi. Ospite solista il sax tenore Ettore Martin.

Si proseguirà una settimana dopo, il 14 ottobre, con il concerto “Route 66 – A jazz journey from east to west coast” che spazia dal jazz al soul, eseguito dal quartetto composto da chitarra, organo Hammond e batteria con la voce di di Noemi Chimirri. Il musicista professionista sarà il veneziano David Boato, alla tromba.

A conclusione, il 21 ottobre, un serata dedicata alla canto dal titolo “Voices in Jazz”. Alcune delle voci più caratteristiche del Conservatorio si alterneranno sul palco accompagnati da una sezione ritmica formata da chitarra, pianoforte, basso e batteria. A esibirsi come solista il sax tenore del veneziano Marco Castelli. Seguirà una Jam Session aperta a tutti.

I biglietti sono acquistabili già da oggi online. In alternativa, possono essere acquistati al botteghino di piazza Municipio I a Marghera dal 23 settembre ai seguenti orari: martedì e sabato dalle 10.30 alle 12.30; mercoledì, giovedì e venerdì dalle 17.30 alle 19. Il biglietto per ogni concerto è di 10 euro.