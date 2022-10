Out of sight, la mostra a Palazzetto Tito

Dal 16 ottobre al 4 dicembre 2022 la Fondazione Bevilacqua La Masa presenta negli spazi di Palazzetto Tito la mostra Marina Ballo Charmet e Walter Niedermayr. Out of Sight, a cura di Gabi Scardi. La mostra comprende opere realizzate da Marina Ballo Charmet e Walter Niedermayr, singolarmente o a quattro mani.

Il percorso espositivo

Il percorso espositivo si concentra infatti intorno ad alcuni elementi tematici rilevanti per entrambi gli artisti e ricorrenti nell’ambito delle loro ricerche: il senso del luogo; lo spazio istituzionale come dimensione altra; la sua architettura e la relazione che con essa l’individuo può istituire. Più in particolare le opere esposte riguardano gli ambienti caratterizzati da un nascondimento sistemico e normativo, a partire dai più emblematici: il carcere e l’ospedale. Intorno a questi temi, su cui i due artisti si sono trovati, in momenti diversi, a convergere, ruota una costellazione di concetti quali tempo, soglia, dentro e fuori, limite e margine; e poi la cura nelle sue diverse accezioni, l’infanzia e il rapporto che con essa l’adulto può avere.

Perno della mostra è Casanza, importante progetto di carattere sociale voluto e sostenuto dalla Fondazione Bevilacqua La Masa, realizzato all’interno della Casa di reclusione per donne Le Convertite alla Giudecca, nell’arco del 2022. L'intervento si è svolto in diversi spazi della struttura carceraria e nell’orto biologico del carcere curato dalle stesse detenute in collaborazione con la cooperativa veneziana Rio Terà dei pensieri, una realtà sociale che gestisce l'orto delle Meraviglie dal 1994 e che opera nei due carceri, gestendo diversi progetti di inserimento lavorativo.

Nell’opera, consistente in una videoinstallazione a due canali, ci si interroga sul rapporto dell’individuo e della comunità con l’elemento naturale inteso come antidoto e veicolo di un possibile benessere anche in situazioni di ristrettezza organizzata. «Cosa significa per le donne essere detenute in questa struttura che consiste in spazio di movimento, spazio creativo, spazio esteso, spazio di lavoro sulla natura e la terra, spazio di comunicazione e molto altro? Nel rapporto con la natura - e nel prendersi cura e coltivare - è possibile per la detenuta creare aperture rispetto alla vita di costrizione? E ancora, si può stabilire una relazione intensa con la natura che può in qualche modo costituirsi come trasformativa del sé?», si chiedono gli artisti con questo progetto.

Il video è stato girato principalmente all’aperto, nell’orto della Casa di reclusione, riprendendo le donne nella loro quotidianità di lavoro; ma conduce il visitatore anche nella grande corte, lungo le facciate interne dell’edificio con le loro finestre barrate, e infine nei lunghi corridoi su cui si affacciano le stanze. Dalle immagini si evince come il lavoro a contatto con la natura - sebbene intramuraria – e l’esposizione alle sue leggi inalienabili, costituisca un’alternativa alla regola, agli schemi di relazione e al linguaggio del carcere; consenta all’individuo di sottrarsi temporaneamente all’effetto del luogo, generando un senso di alleggerimento, un momentaneo ripristino della centralità del corpo, della sua espressività, dell’integrità della persona.

Oltre al soggetto, nella videoinstallazione rivestono grande importanza le modalità di ripresa, la luce, il tempo e il ritmo, il rapporto con lo spazio. Come in tutta l’opera di Ballo Charmet e Niedermayr, il linguaggio filmico e fotografico riveste insomma il ruolo di principale portatore di senso nel rivelare il rimosso della realtà.

Il processo di lavoro, durato alcuni mesi, ha visto fasi di cooperazione e di dialogo con le donne nel carcere. Ne è originata una serie di fotografie in cui le signore stesse hanno fotografato l’ambiente o si sono ritratte reciprocamente. Queste immagini, con le loro implicazioni in termini di soggettività sociale, confluiscono nella mostra, di cui costituiscono parte integrante.

Oltre al progetto Casanza la mostra Out of Sight comprende opere precedentemente realizzate dai due artisti. Tra le altre il video a quattro mani Agente Apri, la videoinstallazione Tatay e il video Frammenti di una notte di Ballo Charmet, e alcuni dittici e trittici fotografici del filone Raumfolgen di Walter Niedermayr. La mostra sarà accompagnata da una pubblicazione di approfondimento e da una serie di incontri nell’ambito dei quali le principali tematiche sollevate dalle opere verranno sviluppate da personalità afferenti a discipline diverse.