L'Outlet di Noventa accende l'albero di Natale con uno speciale concerto di voci bianche

Si accendono le luci di Natale al Designer Outlet di Noventa di Piave, che per l'occasione organizza uno speciale evento in collaborazione con la Fondazione Teatro La Fenice di Venezia, dando seguito ad una lunga e consolidata partnership.

Sabato 11 novembre 2023, alle ore 17, ai piedi del grande albero di Natale alto 32 metri, i protagonisti sono circa 40 ragazzi e bambini, coristi del gruppo giovanile e del gruppo voci bianche del Kolbe Children’s Choir. Diretti da Alessandro Toffolo e accompagnati al pianoforte da Gabriele Formenti ed Edoardo Trevisan, eseguiranno musiche tradizionali natalizie e non solo: il ricchissimo e variegato programma prevede infatti musiche antiche, classiche e contemporanee, ma anche pop e di altri repertori, da Adeste Fideles fino a Love of My Life dei Queen.

Al termine del concerto saranno accese le luci dell’albero, decorato con più di 3.500 palline, uno dei più alti in Italia, e visibile già a molti chilometri di distanza.

Ha così inizio la stagione delle feste di Natale all’outlet, che prevede già magnifiche sorprese: da questa settimana gli iscritti al McArthurGlen Club potranno partecipare a un concorso che include un’esperienza di shopping assieme a un personal shopper dedicato.