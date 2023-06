I campioni dello sport si sfidano a padel a Jesolo, presenti Luca Toni e Tania Cagnotto

Jesolo sempre più città dello sport e dell’inclusione: il 10 e l’11 giugno torna in città la Padel Champions Cup, torneo di padel organizzato da VP Eventi con il patrocinio del Comune di Jesolo e giunto alla terza edizione che vede sfidarsi i grandi campioni dello sport. Quest’anno, però, la manifestazione si arricchisce e amplia il suo programma. Mercoledì 7 giugno gli studenti della scuola Michelangelo incontreranno alcune giocatrici dell’Imoco Volley di Conegliano, squadra di campionesse assolute, che proprio quest’anno hanno conquistato per la terza volta consecutiva il campionato di Serie A1. Il giorno successivo, giovedì 8 giugno, saranno invece Hugo Sconochini, fuoriclasse argentino della pallacanestro, medaglia d’oro alle Olimpiadi di Atene 2004 con la sua nazionale, e un gruppo di giocatori della Treviso Basket a incontrare i giovani studenti jesolani, questa volta della scuola D’Annunzio. Entrambi gli appuntamenti si svolgeranno nelle palestre dei rispettivi istituti scolastici, dove i ragazzi potranno conoscere i campioni dello sport e vivere l’emozione di giocare con loro sul parquet.

Ad anticipare le sfide a colpi di racchetta sui campi del Republic Sport Village sarà una grande giornata di divertimento e passione in piazza Aurora. Qui, venerdì 9 giugno, dalle ore 16.30 si potrà assistere ad esibizioni sportive di diverse discipline che coinvolgeranno atleti paralimpici, tra cui una partita di powerchair hockey con i campioni della Black Lions e i Treviso Bulls, una dimostrazione di para-karate con la Polisportiva Terraglio, ai colpi da maestro degli atleti della Federazione Paralimpica Italiana Calcio Balilla, freschi campioni del mondo, e a quelli di wheelchair tennis curata dal Republic Sport Village. Chi lo vorrà, potrà anche provare le discipline sfidando i propri limiti con il sorriso.

A seguire, la sfilata dei campioni che saranno i protagonisti della Padel Champions Cup di cui sarà svelato il programma degli incontri: Francesca Schiavone e Flavia Pennetta, Luca Toni, Tania Cagnotto, Antonio Rossi, Kristian Ghedina e Deborah Compagnoni. Proprio alla stella italiana dello sci, cui è dedicato un tratto del Lungomare delle Stelle, sarà devoluto un contributo da parte di VP Eventi per contribuire all’attività dell’associazione Camminare per la vita Onlus che sostiene la cura e la ricerca delle malattie leucemiche.

«La Padel Champions Cup aveva il potenziale per diventare qualcosa di più rispetto a ciò che era stato, a partire da un potenziale veicolo per tutti i messaggi positivi legati allo sport che può veicolare grazie ai campioni che coinvolge – dichiarano il sindaco della Città di Jesolo, Christofer De Zotti, e l’assessore allo sport, Martina Borin –. Da subito, quindi, abbiamo cercato di sviluppare con Perissinotto una manifestazione che esprimesse tutte queste possibilità e crediamo di aver imboccato la via giusta. Jesolo da sempre amica dello sport ma anche una città accogliente, e per rimanere tale deve mettere tutti quanti nelle stesse condizioni di divertirsi, riposare e stare bene».

«Torniamo a Jesolo con grande piacere per la terza edizione della Padel Champions Cup – aggiunge Francesco Perissinotto, presidente VP Eventi –. Siamo sicuri saranno cinque giorni di divertimento per l’intera città ma anche l’occasione per scoprire discipline che magari non conoscevamo, nella speranza di ritrovarci anche l’anno prossimo».