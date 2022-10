Dal 14 al 30 ottobre a Porte di Mestre arriva Padel Fun!

Il Padel è lo sport del momento: tutti ne parlano, tantissimi lo praticano a livello amatoriale e tante altre persone sarebbero curiose di provarlo. Se siete tra questi, o semplicemente volete scoprire di cosa si tratta e come si gioca, vi aspettiamo a Porte di Mestre per “Padel Fun”: un grande evento dedicato al gioco che sta facendo impazzire tutta l’Italia.

Ma prima di entrare nel dettaglio del programma, facciamo una piccola premessa: per chi ancora non lo sapesse, il padel è uno sport derivato dal tennis adatto a grandi e piccoli, uomini e donne. L’occasione ideale per provarlo è la speciale Padel Fun Machine, che potrete provare tutti i giorni da venerdì 14 fino a domenica 30 ottobre a Porte di Mestre. Si tratta di un’attrezzatura realizzata appositamente per imparare i colpi basilari ma, opportunamente regolata, è anche un ottimo strumento per migliorare la tecnica di chi sa già giocare. Se volete provarla, gli istruttori di Padel vi aspettano in Galleria dal lunedì al venerdì dalle 11 alle 14 e dalle 17 alle 19, il sabato e la domenica dalle 11 alle 14 e dalle 16 alle 19.

E non è finita qui: sabato 22 e domenica 23 ottobre ci saranno lezioni e sfide a tempo per imparare i primi colpi divertendosi. E sabato 29 tutti in campo per la Porte di Mestre Cup, un torneo amatoriale per mettersi alla prova nel gioco preferito da celebrity e influencer! Un altro pregio del padel è quello di essere uno sport adatto davvero a tutti, e per dimostrarlo domenica 30 ottobre è prevista un’esperienza di padel inclusivo.

