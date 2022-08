Al parco Bissuola lo speciale evento con il palco a pedali

Il circo acrobatico del parco della Bissuola si prepara alla chiusura con il doppio appuntamento Goodbye Circus (3 e 4 settembre), il palco a pedali dei Têtes de Bois. Un evento speciale nel quale sono gli spettatori, pedalando, a produrre l'energia necessaria allo svolgimento dello spettacolo.

Come funziona? I partecipanti vengono e se ne vanno singolarmente con le proprie bici, che vengono fissate su cavalletti. Nel tempo dell'evento possono solo stare in sella. Si accede per prenotazione, fino a circa 100-120 spettatori pedalanti. La rinuncia alla corrente elettrica per alimentare la manifestazione è proprio il punto di forza per l’attrazione e il coinvolgimento del pubblico. Informazioni per la registrazione e la prenotazione del posto sono disponibil a questo link.

L'idea è nata nel 2011, quando i Têtes de Bois hanno messo a punto il primo eco-spettacolo al mondo di questo tipo. L’energia elettrica che illumina il palco e lo fa suonare è generata da oltre 100 spettatori volontari, che, con le loro biciclette agganciate a uno speciale cavalletto collegato a una dinamo, pedalano per tutta la durata dello spettacolo. Il palco a pedali è un’idea di Andrea Satta dei Têtes de Bois, progettato da Gino Sebastianelli, con la collaborazione artistica di Agostino Ferrente e il sostegno dell’assessorato alle Infrastrutture della Regione Puglia.

Gli altri appuntamenti di fine agosto al Bissuola

Da martedì 30 agosto a giovedì 1 settembre va in scena il “Il circo delle pulci del professor Bustric”: la magia qui non è solamente quella del Mago, ma anche del Teatro, che per sua natura è l’immagine che il pubblico crea nella propria mente osservando ciò che accade in scena. In un certo senso non esiste, è per questo che l’attore può creare ogni tipo d’illusione. Il Circo delle pulci è gioco di prospettive tra l’infinitamente piccolo e l’infinitamente grande, magia di trucchi semplici eppure incomprensibili e sorprendenti, piccoli colpi di genio che suscitano nel pubblico la meraviglia.

Il 3 e il 4 settembre, dalla mattina alla sera, prendono vita spettacoli sparsi per il parco della Bissuola in orari diversi per accompagnare tutto il giorno i frequentatori della zona verde della città.