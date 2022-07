Palcoscenici Metropolitani, spettacoli e concerti in tutti i Comuni

Palcoscenici Metropolitani: ecco gli spettacoli e i concerti in tutta la città organizzati dal settore Cultura del Comune di Venezia in collaborazione con Arteven e Teatro Stabile Veneto, con contributo del ministero della Cultura. Questa sera, venerdì 22 luglio, arrivano i Duo di Picche con Vuelta, progetto artistico tra equilibrismo, musica dal vivo, giocoleria su monocicli e bici acrobatica. Il mese si chiude il 29 luglio con il Cabaret Volante di Circo Volante, uno spettacolo di danza aerea, equilibrismi, giocoleria acrobatica a coppia. Tutti gli spettacoli di via Piave sono a ingresso gratuito, in caso di maltempo verranno recuperati in altra data.

La rassegna di letture teatrali in via Piave a Mestre prosegue martedì 26 luglio alle ore 19 con la Compagnia Pantakin ne "Il Cantadante", viaggio attraverso il Purgatorio dantesco, tra angeli, percorsi accidentati, storie di peccati e di virtù e la creazione di 7 motivi musicali, uno per ogni peccato da espiare. Sempre in via Piave a Mestre, spazio ai Comici del venerdì sera alle ore 21. La musica italiana, interpretata da nomi d’eccellenza della canzone d’autore, trova la sua cornice ideale al Parco Albanese-Bissuola, in piazzale Divisione Acqui. Il 26 luglio l’Impossible Tour di Gegè Telesforo (con Dario Deidda, Domenico Sanna, Michele Santoleri e Daniela Spalletta) presenta un concerto speciale, elegante, carico di passione e di valori umani e artistici, che unisce il repertorio e l’esperienza di GeGe? e Dario all’energia di Domenico e Michele, due giovani, eccezionali musicisti. La fantastica Daniela dona alla band il suo incredibile talento dando vita ad un momento di musica felice, allegro ed allo stesso tempo ricercato. Il concerto è a ingresso gratuito, in caso di maltempo si terrà all’interno del Teatro del Parco.

Diversi anche gli appuntamenti di spettacolo nella Città Metropolitana: domenica 24 luglio, in piazza Cesare De Lotto a Pegolotte di Cona, tutti pronti per una serata di comicità, magia, acrobazia, poesia e follia: Lannutti&Corbo presentano "All’incirco Varietà", spettacolo d’arte pura a cavallo tra il circo teatro e il cabaret, che fa ridere e sognare con la pancia, la testa e il cuore. Una varietà surreale-popolare popolato da personaggi bizzarri e assurdi. Grande attesa a Santa Maria di Sala per Marco Paolini che presenta il suo Antenati lunedì 25 luglio a Villa Farsetti, una tra le più belle ville di tutta la regione. Le note de Il cinema suonato, le più famose colonne sonore interpretate dal quartetto Violopera, riempiranno gli spazi al Teatro Pascutto di San Stino di Livenza giovedì 21 luglio, creando una strada immaginaria che ci proietterà verso la nuova stagione teatrale 22-23. A Martellago, sarà di scena la compagnia Barbamoccolo con un momento di svago e animazione per le famiglie, Stelle Kids, sabato 30 luglio. Gli appuntamenti del mese si concludono domenica 31 luglio con lo spettacolo per piccolissimi Hanà e Momò al parco di Villa Loredan a Strà, uno spettacolo che a partire dal pretesto di una sfida tra bimbi, creerà mondi magici abitati da animali fantastici, fatti di parola e carta. Info: www.culturavenezia.it