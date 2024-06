Al via la nuova edizione del Palio della Marciliana a Chioggia

Al via la XXXIV edizione del Palio de “La Marciliana”, uno degli appuntamento più amati, belli e attesi che offre Chioggia: tante le conferme delle numerose iniziative che animeranno anche questa edizione del Palio, come le ricostruzioni realistiche della vita del Medioevo in città o il Palio delle Balestre Grandi tra le Contrade, ma anche delle belle novità come il Banco del Cerusico, di fronte Palazzo Municipale, fedele riproposta della medicina del ‘300. Verranno poi esposte le piante officinali che all’epoca costituivano le uniche medicine per ogni tipo di malattia e al Banco si troveranno sia alcune donne intente a lavorarle per trasformarle in medicamenti, sia il Cerusico (per alcuni medico, per altri stregone) pronto a fornire la sua diagnosi e la conseguente “prescrizione medica”.

Un vero esercito di volontari quello che tutti gli anni anima una delle tradizioni storiche più affascinanti della città: circa 400 persone tra figuranti e organizzatori che nei giorni del Palio e in quelli immediatamente precedenti si mettono a disposizione per ridare vita alle tradizioni medievali di Chioggia.

Un evento che non si limita alle giornate dedicate alle rappresentazioni storiche ma che si espande in altri mesi dell’anno e coinvolge anche le scuole cittadine, che tra gennaio e maggio si cimentano in approfondimenti sulla vita medievale a Chioggia. In particolare, la scuola Caccin sabato 15 giugno farà uno spettacolo alle ore 10.00 di fronte alla Loggia dei Bandi. Si tratta di un’ottantina tra tra ragazzi e insegnanti coinvolti nel progetto. Il programma è disponibile online.

Mauro Armelao, sindaco di Chioggia, ha detto: «Ritorna una festa imperdibile per la nostra città. Saranno anche quest’anno tre giorni bellissimi, resi possibili dal lavoro instancabile degli organizzatori, dei figuranti, di tutti i volontari che mettono a disposizione il loro tempo e il loro talento per dare vita a questa rievocazione storica tra le più belle d’Italia. Proprio a tutti loro va il mio grazie più sentito, grazie a Sandro Nordio, ideatore e instancabile organizzatore di questo importante appuntamento della nostra tradizione».

Elena Zennaro, vicesindaco e assessore alla Cultura del Comune di Chioggia, ha aggiunto: «Il Palio della Marciliana è un evento sempre più atteso e apprezzato, che sta crescendo di anno in anno in numeri e qualità. L’approfondimento storico del Comitato è costante e coinvolge sempre più persone di tutte le età. Lo si può apprezzare nel Banco del Cerusico: grande novità di quest’anno; ne è dimostrazione il recente premio regionale per la Tutela, valorizzazione e promozione del patrimonio linguistico e culturale ricevuto dai bambini della scuola Caccin, che si esibiranno sabato mattina di fronte alla Loggia dei Bandi».

Sandro Nordio, fondatore e presidente del Comitato Palio de “La Marciliana” di Chioggia, ha concluso: «Siamo felici che per la dodicesima volta sia stata confermata la diretta nazionale televisiva per documentare lo svolgimento del Palio delle Balestre in programma domenica 16 giugno dalle 17.55 alle 19.00».