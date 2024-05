Tutto pronto per il Palio Remiero di Cavallino-Treporti

Al via il 22esimo Palio Remiero di Cavallino-Treporti e il Palio d’arte 2024: la tradizionale manifestazione, che si svolgerà sabato 15 e domenica 16 giugno 2024 in Piazza Santa Maria Elisabetta a Cavallino, è patrocinata e sostenuta dal Comune, Assocamping e Parco Turistico di Cavallino-Treporti, e sarà organizzato dalla Remiera Cavallino in collaborazione con le associazioni Litorale Runner, Tra Mar e Laguna, Gruppo Ristoratori di Cavallino-Treporti, Contrada Cavallino e Gruppo Parrocchiale Ca’ Vio-Cavallino.

Le novità

Per quanto riguarda le regate, la novità è il Palio Giovani, che si svolgerà la mattina di domenica 16 giugno e comprenderà regate di voga alla veneta tra le giovani promesse delle società remiere lagunari e gare di canoa. Si è voluto in questo modo dare autonomia e rilievo al settore giovanile della voga alla veneta che, pur restando uno sport di nicchia raccoglie un crescente interesse tra i ragazzi dei centri lagunari, ma anche dei laghi del Nord Italia, come recentemente si è potuto assistere in occasione della gara nazionale delle Vip 7.50 che si è svolta a Cavallino.

Il programma

Il programma del pomeriggio di domenica 16 inizierà con la regata femminile su mascarete a due remi, abbinate alle associazioni del territorio comunale, che il nuovo Palio ha voluto coinvolgere insieme con le tradizionali contrade. La regata è stata introdotta l’anno scorso per dare il giusto risalto alla sempre maggiore presenza femminile nella voga alla veneta, e vedrà in gara le più forti regatanti delle società remiere del Litorale.

Seguirà la tradizionale regata sprint tra le otto caorline che rappresentano le Contrade di Cavallino-Treporti: Piave Vecchia-Cavallino-Ca’ di Valle, Ca’ Ballarin, Ca’ Pasquali-Ca’ Vio, Ca’ Savio, Saccagnana, Treporti, Punta Sabbioni, Lio Piccolo-Mesole.

Gli altri eventi

Al Centro Culturale Pascoli, sarà allestita una mostra fotografica sulla storia della caorlina, per ricordare i tempi non tanto lontani in cui questa imbarcazione serviva agli agricoltori del Litorale per portare i prodotti al mercato veneziano di Rialto. Una sezione della mostra sarà anche dedicata ai tanti successi ottenuti dalle caorline di Lio Piccolo, Treporti e Cavallino nella Regata Storica di Venezia negli anni Cinquanta e Sessanta del Novecento. L’esposizione sarà inaugurata sabato 15 pomeriggio, insieme con la cerimonia ufficiale di apertura del Palio con il Palio d’arte 2024, dipinto da Eleonora Bon, un’artista di Cavallino-Treporti che da anni espone con successo in mostre prestigiose ed insegna pittura ai giovani del Litorale. Sempre al Centro Pascoli seguirà la presentazione da parte dell’associazione culturale Tra Mar e Laguna del nuovo libro di viaggi di Mauro Cortella, un autore molto noto e apprezzato.

Nel pomeriggio-sera di sabato 15 la storica piazza ospiterà anche la seconda mostra delle Associazioni di Cavallino-Treporti, che faranno conoscere ciascuna la propria attività a cittadini e ospiti. Sempre nel pomeriggio di sabato 15 sarà infine possibile partecipare a brevi uscite in caorlina con i soci della Remiera e tutti potranno provare a vogare alla veneta. Le partenze si terranno dal pontile della piazza.

Il Palio Remiero avrà però come sempre inizio sabato 15 giugno verso sera con la Sunset Run, l’affascinante corsa non competitiva lungo via Pordelio, che permette di ammirare il tramonto del sole che si specchia sulle calme acque della laguna. La corsa, che si svolge su un percorso alla portata di tutti, è organizzata dall’associazione Litorale Runner.

Sia sabato che domenica sera ci sarà infine la possibilità di sedersi a tavola in compagnia, per gustare dei piatti tipici, che quest’anno saranno preparati dalla Contrada Cavallino e dal Gruppo Parrocchiale di Ca’ Vio-Cavallino in collaborazione con il rinomato Gruppo Ristoratori di Cavallino-Treporti, formato dal Ristorante Zanella, dal Ristorante Cibus Le Botti e dal nuovo Ristorantino Silene. Anche qui però c’è una bella novità: stand gastronomico e tavoli saranno infatti collocati quest’anno in piazza Santa Maria Elisabetta, di fronte alla vecchia chiesa del Paese, mentre sulla vicina terrazza panoramica si esibiranno nelle due serate la Roberto Rossi Band e la Dany Live Band.