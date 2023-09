Nel cuore di Mestre si celebra l'arte del pane con due giornate di laboratori e stand

È considerato l’alimento principe della cucina italiana nonché un cibo dall’alto valore simbolico e religioso che accompagna la storia dell’uomo da millenni: il pane tornerà a essere protagonista sabato 23 e domenica 24 settembre della nuova edizione di “Pane in Piazza”, la manifestazione promossa e organizzata da Confcommercio Mestre e dall’Associazione Panificatori di Venezia e provincia, in collaborazione con il Comune di Venezia. Un appuntamento ormai consolidato, riconosciuto e decisamente profumato che prevede una due giorni di cultura, animazione e laboratori a cura dei migliori panificatori provenienti da tutta Italia.



Cuore dell’evento sarà Piazza Ferretto, dove verrà allestito lo stand che, a partire dalle ore 16.00 di sabato e per tutta la giornata di domenica, vedrà i maestri italiani dell’arte bianca preparare e sfornare pane, pizza e focacce tipiche di Lombardia, Emilia Romagna, Veneto, Campania, Puglia, Calabria e Sicilia; ad affiancare i panificatori saranno i giovani studenti dell’Istituto Berna di via Bissuola, pronti ad approfittare dell’occasione per “carpire” i segreti del mestiere.



I prodotti potranno infine essere acquistati dai cittadini e parte del ricavato verrà devoluto in beneficenza per sostenere i progetti di A.N.F.F.A.S., onlus impegnata nel fornire sostegno, accoglienza e inserimento sociale a persone adulte con disabilità.

Il programma

La manifestazione si aprirà sabato 23 settembre alle ore 16.00 con un’ospite d’eccezione, Fulvio Marino, panificatore, autore e volto noto delle reti Rai grazie alla trasmissione “È sempre mezzogiorno” di Antonella Clerici. Interverrà il presidente di Confcommercio Mestre e presidente dell’Associazione Panificatori di Venezia e provincia Massimo Gorghetto, tra i promotori dell’iniziativa, e porterà i saluti dell’amministrazione comunale l’assessore alla Promozione del territorio Paola Mar.



Attesissimi, dato il grande successo delle passate edizioni, i laboratori didattici dove i più piccoli potranno mettersi alla prova con acqua e farina e imparare a fare il pane: per prenotare è possibile mandare una mail a paneinpiazzamestre@gmail.com oppure contattare le pagine social dell’evento. I laboratori, totalmente gratuiti e della durata di circa mezz’ora, si terranno nei seguenti orari: sabato 23 alle ore 16 e 17; domenica 24 alle ore 11, 12, 16 e 17.



La due giorni proseguirà domenica 24 settembre, dalle 9 alle 19, sempre in Piazza Ferretto; alle ore 11:30 è previsto anche un momento di ringraziamento durante la Santa Messa nel Duomo di S. Lorenzo, con il parroco che impartirà la Benedizione del Pane.

Gli organizzatori

Spiega Massimo Gorghetto: «Siamo felici e soddisfatti di aver raggiunto la quinta edizione di Pane in Piazza. Per noi è motivo di orgoglio vedere con quale affetto ed entusiasmo i cittadini abbiano partecipato negli anni. Ci interessa far capire al pubblico e a tutti coloro che acquisteranno un prodotto da forno artigianale l’amore e la passione che c’è dietro a questo mestiere, le competenze acquisite negli anni, nonché la ricerca della qualità che passa attraverso la scelta accurata delle materie prime». Una Festa del Pane all’insegna anche del ricordo di chi ci ha lasciato: «Vogliamo dedicare l’evento all’amico e collega Ezio Testolin, nonno Ezio come veniva affettuosamente chiamato, che è mancato qualche mese fa. Un fornaio di grande talento ed esperienza, innamorato del suo lavoro, e che negli ultimi tempi si dedicava soprattutto alla formazione, insegnava nelle scuole e anche nelle carceri per dare ai detenuti un’alternativa e insegnare loro un mestiere».



Conclude l’assessore Mar: «Il pane è un elemento essenziale della vita di ciascuno di noi con un significato profondo e universale. Per questo motivo questa manifestazione, che vede un successo sempre crescente e la partecipazione di panificatori provenienti da tutta Italia, è molto attesa dai nostri concittadini».