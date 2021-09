Pane in Piazza a Mestre: due giorni con maestri panificatori da tutta Italia

Torna a Mestre "Pane in piazza", manifestazione promossa da Confcommercio e associazione dei panificatori in collaborazione con il Comune, Vela e Camera di commercio. Protagonisti una trentina di maestri panificatori provenienti da tutta Italia, all’opera in un vero e proprio forno di panificazione con il supporto degli allievi dell’istituto Berna di Mestre: per due giorni saranno sfornati per la città pane, dolci e ogni prodotto da forno che si potrà gustare e portare a casa con un piccolo contributo. Il ricavato sarà in parte destinato in beneficenza all’Anffas.

In programma anche laboratori didattici per bambini (sabato dalle 16 alle 19, domenica dalle 11 alle 13 e dalle 16 alle 18). Alla kermesse sarà presente Piergiorgio Giorilli, referente italiano dell’organizzazione internazionale dei panificatori Ambassadeurs du Pain.

Sabato, dalle 17 alle 19, nel chiostro del Museo M9, si terrà Pane nelle Religioni, il convegno intitolato “Dialogo tra esponenti delle confessioni cristiane sul valore sacro e sociale del pane nei 1600 anni di storia e… di futuro della comunità di Venezia”. Sono previsti i saluti di Michele Bugliesi, presidente di Fondazione di Venezia e Fondazione M9; Massimo Gorghetto, presidente di Confcommercio Mestre e dell’associazione panificatori di Venezia e provincia; il sindaco Luigi Brugnaro; Massimo Zanon, presidente della Camera di commercio; Roberto Capello, presidente di Fippa, federazione panificatori, pasticceri e affini.

Seguirà una conversazione tra gli esponenti delle comunità religiose che hanno partecipato da protagoniste alla storia di Venezia: la Chiesa cattolica, rappresentata dal patriarca monsignor Francesco Moraglia; la Chiesa greco ortodossa, con la presenza dell’archimandrita padre Athenagoras Fasiolo, vicario della sacra diocesi di Italia e Malta; e la Congregazione degli armeni mekhitaristi con padre Hamazasp vartabed Kechichian, vicario abbaziale di San Lazzaro degli Armeni. Modera Francesco Antonich, vicedirettore di Confcommercio metropolitana. Il convegno è pubblico, previa comunicazione della partecipazione via e-mail a unione@confcom.it e l’esibizione del Green pass all’accesso.

Domenica, infine, alle ore 11.30 in Duomo a San Lorenzo, la solenne Messa con la benedizione del pane.

