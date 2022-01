Il duo comico PanPers al teatro Corso di Mestre

Prezzo non disponibile

Prezzo Prezzo non disponibile

Musica, monologhi e sketch, giochi, ospiti a sorpresa: è lo spettacolo che i PanPers, duo comico composto da Andrea Pisani e Luca Peracino, portano al teatro Corso di Mestre venerdì 28 gennaio (ore 21).

Tutto un programma il titolo dello show, “10 anni di minchiate”. Non un “best of” dei migliori pezzi, ma un raccoglitore di tutto quello che hanno creato dai loro inizi a oggi. Oltre ai personaggi più riusciti del loro repertorio (Lo Zombie, Mika e Fedez, Sig. Brenton) i due offrono sketch inediti e parodie musicali. L'organizzazione è a cura di Arte Spettacolo.

Poco più che trentenni, i PanPers si raccontano così: «Ci siamo conosciuti all'età di 4 anni - dice Andrea -. Luca è arrivato all'asilo con un grembiule giallo e io, per reazione, gli ho dato un pugno. Da allora, non ci siamo più lasciati». Dopo aver deciso di ampliare il loro pubblico (amici, genitori e compagni di liceo), i due amici comici si cimentano in diversi concorsi di cabaret entrando nel Laboratorio Zelig. A 22 anni sono già sul palco di Colorado. Nel 2010 debuttano sui social network imponendosi con mix di video, parodie musicali, webserie. I PanPers sono anche nel mondo del cinema dal 2013 con una serie di titoli: Fuga Di Cervelli, I BabySitter, Belli di Papà, Matrimonio Al Sud, Classe Z.