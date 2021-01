Da Elio e le Storie Tese a X Factor: Paola Folli al Teatro del Parco

La musica torna protagonista al Teatro del Parco di Mestre. E anche questa volta lo fa con quattro laboratori gratuiti pensati per gli appassionati di musica, per chi vuole fare di questa arte la sua professione. Da fine febbraio arriva MasterAlive, ovvero un ciclo di incontri con professionisti del settore ideato dal Settore Cultura del Comune di Venezia con l’associazione Musicalive.

Appuntamento con Paola Folli

Paola Folli è una voce familiare non solo per la partecipazione al Festival di Sanremo ma anche per le collaborazioni con grandi artisti pop – da Mina a Renato Zero, da Jovanotti ad Andrea Bocelli –, per le versioni italiane di lm di animazione come Shrek 2 o i tre episodi di Winnie the Pooh di cui è la voce principale. Vocal coach di X Factor, di cui è stata anche produttrice per le prime quattro edizioni, al laboratorio di domenica 23 maggio porterà la sua grande esperienza di cantante e didatta che è difficile racchiudere in poche righe.

I laboratori si svolgono tutti alle ore 15 e sono gratuiti, fino ad esaurimento dei posti disponibili, e comprendono un momento per l’esibizione dei partecipanti. Per partecipare basta scrivere una mail a hybridmusic@comune.venezia.it o telefonare al numero 041.2746180 (82-84). Tutti i laboratori si svolgono nel pieno rispetto delle normative vigenti con l’ultimo Dcpm per l’emergenza sanitaria in corso.

Il Teatro al Parco, chiuso per oltre un decennio, e recuperato alla sua naturale destinazione è stato riaperto il 13 settembre scorso e si configura come sede ideale per incontri di alto livello, aperti alla partecipazione di tutti, che culmineranno nella jam al termine di ogni appuntamento.