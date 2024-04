La potenza e la magia delle parole: la lezione-spettacolo di Paolo Borzacchiello

Tra i massimi esperti di intelligenza linguistica, Paolo Borzacchiello venerdì 12 aprile (ore 21.15) presenta al teatro Corso di Mestre Bada a come parli, una lezione-spettacolo che svela il modo in cui il linguaggio può trasformare la nostra vita. Borzacchiello, attraverso una narrazione chiara e coinvolgente, mostra la potenza e la magia delle parole e spiega come utilizzarle nel modo migliore specie oggi in cui chat e social ci costringono alla sintesi.

Paolo Borzacchiello da oltre quindici anni si occupa di studio e divulgazione di tutto ciò che riguarda le interazioni umane e il linguaggio. Autore di bestseller e podcast di successo, consulente e divulgatore, è il co-creatore di HCE, Human Connections Engineering, la disciplina che studia le interazioni umane. Ogni anno forma migliaia di persone in aula e segue la formazione di aziende, imprenditori e manager in tutto il mondo. Ha scritto e scrive per diverse testate giornalistiche, tra cui Il Sole-24 Ore, ed è spesso in televisione e in radio per promuovere la sua missione, “La conoscenza rende liberi”.

Su Audible i suoi podcast sono tra i più seguiti e apprezzati. Ha pubblicato con Mondadori il ciclo di romanzi bestseller La parola magica, Il Super Senso e La quinta essenza, i saggi Basta dirlo e Forse sei già felice e non lo sai; con Elisa Sednaoui Nessuno può farti star male senza il tuo permesso e, con Paolo Stella, Colleziona attimi di altissimo splendore.