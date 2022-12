Forse sei (già) felice e non lo sai: Paolo Borzacchiello al Teatro Corso di Mestre

Dal grande successo del libro al tour nei teatri: Paolo Borzacchiello presenta venerdì 16 dicembre alle 21.15 al Teatro Corso di Mestre "Forse sei (già) felice e non lo sai", la crescita personale come nessuno l’ha mai raccontata, uno spettacolo sorprendente sul linguaggio e le interazioni umane che ci aiuta a scoprire le idee sbagliate che regolano la nostra quotidianità e a capire come migliorare realisticamente la nostra vita.

Tra i massimi esperti di intelligenza linguistica, autore di podcast e bestseller di successo, Borzacchiello, attraverso una narrazione chiara e coinvolgente, ci guida alla scoperta dei falsi miti della crescita personale, del potere magico delle parole e dei segreti per far funzionare alla grande il cervello. Scoprire come stanno davvero le cose è il primo passo per rendersi conto che, forse, siamo già felici e non lo sappiamo.

Non è possibile avere una vita in cui non succedono mai cose brutte. Gli imprevisti, lungo il cammino, sono tanti: guerre, pandemie, crisi economiche ma anche persone care che muoiono, altre che ci fanno soffrire o ci mettono i bastoni fra le ruote incasinandoci i piani. Eppure, finora, i manuali di crescita personale ci hanno infarcito la testa con idee senza fondamento che hanno prodotto aspettative sbagliate. Ci hanno convinti che "volere è potere", e così facendo hanno trasformato la nostra vita in una lotta costante, piena di delusioni e sensi di colpa. Ci hanno messo in testa che "la fortuna non esiste" e siamo noi ad attirare la buona e la cattiva sorte, rendendoci così incapaci di accettare il fallimento e alimentando una spirale di frustrazione.

Con il suo libro e l’omonimo spettacolo, Paolo Borzacchiello spiega, in modo semplice alcune dinamiche che stanno alla base delle nostre azioni quotidiane per migliorarle. Ci dice come affrontare alcune situazioni e persone che incontreremo lungo la strada, con le quali dobbiamo confrontarci tutti i giorni e verso le quali è opportuno prendere le adeguate contromisure. E ci invita ad affrontare alcune sfide che ci permetteranno davvero di crescere a livello sia personale sia professionale, in modo realistico, sostenibile e responsabile. "Come prima cosa, però, dobbiamo fare tabula rasa e ridefinire il campo di gioco. Come? Imparando a capire cosa può portarci momenti di gioia e cosa no, e scoprire, guardando dalla parte giusta, il tesoro davanti agli occhi, che, accecati dalla luce fasulla di riflettori artificiali, non abbiamo mai visto. Perché, se ridefinisci il campo di gioco, magari puoi renderti conto che forse sei già felice e non lo sai."

Chi è Paolo Borzacchiello

Paolo Borzacchiello è scrittore, consulente e imprenditore. Uno dei massimi esperti di intelligenza linguistica. Da oltre quindici anni si occupa di studio e divulgazione di tutto ciò che riguarda le interazioni umane e il linguaggio. Autore di bestseller e podcast di successo, consulente e divulgatore, è il co-creatore di HCE, Human Connections Engineering, la disciplina che studia le interazioni umane. Ogni anno forma migliaia di persone in aula e segue la formazione di aziende, imprenditori e manager in tutto il mondo. Ha scritto e scrive per diverse testate giornalistiche, tra cui “Il Sole 24 Ore”, ed è spesso in televisione e in radio per promuovere la sua missione, “La conoscenza rende liberi”. Su Audible i suoi podcast sono tra i più seguiti e apprezzati. Ha pubblicato con Mondadori il ciclo di romanzi bestseller "La Parola Magica", "Il Super Senso" e "La quinta essenza", il saggio "Basta dirlo" e, con Elisa Sednaoui, "Nessuno può farti star male senza il tuo permesso". Il suo ultimo libro è "Forse sei (già) felice e non lo sai", il primo manuale di crescita personale realistica e sostenibile, Mondadori 2022.

