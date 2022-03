L'irresistibile Paolo Cevoli al teatro Toniolo di Mestre

L’eterno conflitto genitori-figli, un dramma che si perde nella notte dei tempi e che nessuno ancora riesce a risolvere. Ci prova Paolo Cevoli, venerdì 11 marzo al Teatro Toniolo di Mestre, con lo spettacolo La Sagra famiglia, in cui racconta con ironia e leggerezza la sua storia personale di padre e di figlio paragonata ai grandi classici della storia: Edipo, Ulisse, Achille, Enea, fino ad arrivare a Dio in persona con Mosè e il popolo ebraico. E alla famiglia per eccellenza, quella di S. Giuseppe, Maria e Gesù Bambino. Sempre con un grande dubbio esistenziale: ma anche gli antichi romani, i greci, gli ebrei facevano i compiti ai loro figli?

La Sagra famiglia è l'ottavo appuntamento nel cartellone di "È Sempre Una Bella Stagione - I Comici 2021.22", il programma del Teatro Toniolo che accende i riflettori sulla comicità d'autore, con dodici spettacoli fino al 22 aprile proposti dal Settore Cultura del Comune di Venezia in collaborazione con DalVivo Eventi.

Paolo Cevoli - La Sagra famiglia

“Mia figlia piangeva perchè non sapeva fare i compiti. Per farla smettere di piangere li ho fatti io. Ho fatto bene oppure ho fatto male?"

“Se avessi un modello di genitore a cui ispirarmi...”.

Genitori e figli. Dramma della nostra epoca. Ma forse questo problema esisteva già al tempo dei cavernicoli. E gli antichi romani, i greci, gli ebrei facevano i compiti ai loro figli?

Paolo Cevoli racconta la sua storia personale di padre e di figlio paragonata con ironia e leggerezza ai grandi classici. Tra questi il figliol prodigo, un giovane scavezzacollo che, nonostante tutto, il Padre ha riaccolto a braccia aperte. Addirittura uccidendo il vitello grasso, il quale, poverino, che colpa ne aveva?

Per dire cose serie senza prendersi sul serio. Per raccontare La Sagra famiglia. Che come tutte le sagre di paese, soprattutto in Romagna, finiscono sempre in ridere.