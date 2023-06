Paolo Conte in piazza San Marco: biglietti disponibili anche nel circuito Ticketone

Da oggi, 20 giugno, sono disponibili anche nel circuito Ticketone i biglietti per il concerto di Paolo Conte in piazza San Marco, in programma il 9 luglio 2023. A meno di tre settimane dall’evento, gli organizzatori hanno deciso di allargare la piattaforma di acquisto per venire incontro alle migliaia di spettatori che si stanno organizzando per il concerto.

Il concerto, organizzato da Veneto Jazz e Zen Production nell’ambito della XV edizione di Venezia Jazz Festival, è uno dei live più prestigiosi del tour italiano promosso da Concerto Music, iniziato con lo straordinario evento al teatro alla Scala di Milano. Paolo Conte, icona della musica cantautorale, torna quindi in piazza San Marco, uno dei luoghi più affascinanti d’Italia, a distanza di 14 anni dal concerto del 31 luglio 2009 che lo ha visto sul palco insieme all’Orchestra Sinfonica di Venezia.

Nato ad Asti nel 1937, Paolo Conte è ciò che si definisce un artista a tutto tondo. Il suo sound appartiene al jazz e, come per tutti i musicisti del genere, le sperimentazioni fanno parte della sua natura più profonda. In oltre cinquant’anni di carriera ha collaborato con tantissimi artisti, scrivendo per loro canzoni indimenticabili. Cantautore, pittore, artista: la storia di Paolo Conte è la storia della musica italiana. Il suo live non è mai uguale al precedente, e anche a Venezia regalerà al pubblico uno spettacolo nuovo, esibendosi in una speciale scaletta, con cinque brani diversi, presentata per la prima volta durante il concerto alla Scala.

Anche per la tappa di Venezia il cantautore sarà accompagnato dal suo storico ensemble orchestrale di undici musicisti: Nunzio Barbieri (Chitarra e Chitarra Elettrica), Lucio Caliendo (Oboe, Fagotto, Percussioni e Tastiere), Claudio Chiara (Sax Contralto, Sax Tenore, Sax Baritono, Flauto, Fisarmonica, Basso e Tastiere), Daniele Dall’Omo (Chitarre), Daniele Di Gregorio (Batteria, Percussioni, Marimba e Piano), Luca Enipeo (Chitarre), Francesca Gosio (Violoncello), Massimo Pitzianti (Fisarmonica, Bandoneon, Clarinetto, Sax Baritono, Piano e Tastiere), Piergiorgio Rosso (Violino), Jino Touche (Contrabbasso, Basso elettrico e Chitarra Elettrica) e Luca Velotti (Sax Soprano, Sax Tenore, Sax Contralto, Sax Baritono e Clarinetto).

Il concerto di Paolo Conte in piazza San Marco è organizzato da Veneto Jazz e Zen Production in collaborazione con la Città di Venezia, Teatro La Fenice e Vela Spa, con il sostegno di Ministero della Cultura e Regione del Veneto, nell’ambito della XV edizione di Venezia Jazz Festival.Official partner: Gruppo Save, AliLaguna, Venezia Turismo Motoscafi, Associazione Piazza San Marco. L'inizio del concerto è alle ore 21.00.