Paolo Giovannetti al Grand Central literary festival

Paolo Giovannetti, traduttore e laureato in Lingua e Letteratura Inglese presso l'Università Cà Foscari, ha portato a termine alcuni mesi fa, con il consenso dell'autore, la traduzione dall'inglese all'italiano del breve romanzo "The Storyteller's Tale" di Omair Ahmad (prima edizione Penguin Books, India, 2008). Il risultato è un libro autopubblicato nel 2022, una novella in forma di romanzo intitolata "Il Racconto del Cantastorie", che avremo il piacere di presentare al pubblico mercoledì 15 novembre, alle 18:45, al Grand Central di via Piave, a Mestre.

Questo emozionante lavoro letterario riporta i lettori a un'epoca turbolenta in cui la città di Delhi fu invasa e devastata dagli eserciti afghani di Ahmad Shah Abdali. Tuttavia, più che il caos della guerra, il libro si concentra su una battaglia più sottile e raffinata, combattuta a colpi di parole. È la battaglia del raccontare storie! La vicenda infatti si snoda intorno ad un narratore senza nome, noto solo come "il cantastorie". Questo mestiere gli permette di guadagnarsi da vivere a Delhi, anche se mai in grande ricchezza. Tutto ciò che possiede sono le sue storie, la sua libertà e una strada da percorrere. Queste storie affrontano temi di violenza, angoscia, fedeltà, amicizia, tradimento e perdita, riflettendo il profondo stato d'animo di chi le racconta. Paolo Giovannetti è stato in grado di catturare con maestria il significato e le sfumature di queste storie e renderle accessibili al pubblico italiano, che grazie al suo lavoro potrà finalmente apprezzare l'opera di Omair Ahmad.

Omair Ahmad, scrittore indiano di religione mussulmana, è nato ad Aligarh, città dell’India del nord, nel 1974. Ha studiato inizialmente presso scuole internazionali in Arabia Saudita e in Woodstock, nella provincia indiana di Mussoorie. Ha conseguito lauree in politica internazionale presso la Jawaharlal Nehru University di Nuova Dehli e la Syracuse University di New York. Ha lavorato come analista, reporter e consigliere politico in Nuova Dehli, Londra e Washington. I suoi libri pubblicati comprendono i romanzi: “Encounters” e “The Storyteller’s Tale”. Il suo ultimo libro “Jimmy the Terrorist” è entrato tra i finalisti del premio “2009 Man Asian Literary Prize” per poi vincere, nel 2010, il “Vodafone Crossword Book Award”. Infine è autore di un libro di viaggio: “The Kingdom at the Centre of the World: Journeys into Bhutan”(2013).

“The Storyteller’s Tale” è stato favorevolmente accolto dalla critica del paese dell'autore fin dalla sua prima pubblicazione come pure nei paesi dove è stato finora tradotto (Spagna, Francia, Germania). Ora, finalmente, sarà possibile leggerlo anche in Italia grazie al talento e al lavoro di Paolo Giovannetti, autore e scrittore veneziano che, come da obiettivi, noi del Grand Central Literary Festival abbiamo il piacere di portare alla ribalta del pubblico.

Grand Central Literary Festival infatti ha affidato proprio a Giovannetti l'arduo compito di inaugurare la sua sesta edizione; ad accompagnare l'autore nella presentazione sarà presente Filippo Caburlotto, filologo di formazione e scrittore per passione.

Con questa prima di dodici presentazioni in programma, inaugureremo anche il simpatico servizio di bookcrossing, una pratica di distribuzione gratuita di libri che si basa sullo scambio “one to one” di libri usati, portati da chiunque desideri approfittare di questa opportunità. Ogni mercoledì quindi, durante i nostri incontri, sarà aperta la postazione per il bookcrossing, nella speranza di contribuire anche in questo modo alla divulgazione cultural-letteraria.

L'ingresso è gratuito, la prenotazione è consigliata chiamando lo 041 978278 o tramite Eventbrite. L'incontro sarà visibile anche in diretta facebook all'interno del gruppo dell'associazione culturale Mestre Mia.