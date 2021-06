Paolo Hendel legge Italo Calvino a Mestre

"È sempre una bella stagione", il palinsesto estivo del settore cultura del Comune di Venezia prosegue in Piazzetta Malipiero: il 28 giugno ospita lo spettacolo teatrale di Paolo Hendel, “Viola e il Barone”: un rendering di Hendel che legge Calvino accompagnato da musica dal vivo.

Paolo Hendel in centro a Mestre

Paolo Hendel è l’interprete di questo reading creato assieme a Marco Vicari su testi di Italo Calvino, accompagnato in scena dalle musiche eseguite dal vivo da Augusto Vismara al violino, Gaetano Adorno alla viola ed Elisa Racioppi al pianoforte. La straordinaria ironia che tocca punte di squisita comicità, la profondità e la poesia di cui sono pervase le pagine de Il barone rampante e Il cavaliere inesistente conquistano e coinvolgono in un sentimento collettivo che ne amplifica gli effetti. Per questa lettura sono stati scelti brani in cui si sente forte l’impronta della leggerezza cara a Calvino: “Nella vita tutto quello che scegliamo e apprezziamo come leggero non tarda a rivelare il proprio peso insostenibile. Forse solo la vivacità e la mobilità dell’intelligenza sfuggono a questa condanna” (cit. da Lezioni americane).

Ingresso gratuito fino ad esaurimento dei posti disponibili prenotabili sul sito www.culturavenezia.it a partire da cinque giorni prima dell’evento e fino a tre ore prima dell'inizio dello spettacolo. Ogni utente può prenotare due biglietti.

