Diario di un impermeabile: Paolo Migone e la sua stralunata autobiografia

Esilarante, visionario, camaleontico: torna al Teatro Toniolo di Mestre uno dei comici italiani più amati, Paolo Migone, con il suo ultimo spettacolo Diario di un impermeabile. Un lavoro in cui il cabarettista traccia un’improbabile, stralunata e semiseria autobiografia, condita dalla verve corrosiva e dalla mordacità toscana che rendono inconfondibile la sua comicità. L'evento fa parte de cartellone di "È Sempre Una Bella Stagione - I Comici 2021.22", il programma del Teatro Toniolo che accende i riflettori sulla comicità d'autore proposto dal Settore Cultura del Comune di Venezia in collaborazione con DalVivo Eventi.

Diario di un impermeabile

Quante volte ci e? capitato di veder salire su di un palco un attore con un libro o un diario in mano e ascoltarlo raccontare storie aiutato passo passo dalle pagine dello scritto... In questo caso l’attore porta sul palco non un libro ma un impermeabile e un impermeabile del tutto particolare. Un regalo fatto dal nonno tanto tempo fa diventato per Paolo un prezioso amico e confidente, un contenitore di storie, di aneddoti e di vita vissuta scritte proprio sull'impermeabile stesso. Il titolo dello spettacolo non lascia dubbi: diario di un impermeabile

In questo lavoro c'e? la vita del cabarettista Paolo Migone ma non tutta, quella che sta vivendo ora a 65 anni suonati. Famiglia, amici, interessi, lavoro nell’ultimo quarto che la vita gli sta riservando.

Il protagonista principale e? il tempo che nostro malgrado modifica e condiziona a suo piacimento ogni scelta, ogni convinzione. Il tempo scorre come un fiume in piena e i mesi che diventano anni si accumulano inesorabilmente: si parla ormai di 30 anni di matrimonio, 33 anni di professione e un figlio grande di 21 anni. Si raccontera? inesorabilmente delle gioie e delle complicazioni di questo lungo percorso vissuto sempre pero? con grande curiosita? e spirito di avventura misto anche ad una notevole dose di incoscienza