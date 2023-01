Lo Choro dei Parceiros al Fondaco dei Tedeschi di Venezia

Tre paesi (Italia, Brasile e Colombia) e una passione comune, lo Choro, considerato il primo genere musicale autenticamente brasiliano: sono i Parceiros, ovvero amici, colleghi, compagni nel mondo dell’arte, individui mossi da interessi comuni.

Il concerto del trio, in programma mercoledì 18 gennaio (ore18.00) al Fondaco dei Tedeschi di Venezia presso l'Event Pavillion al 4° piano, è un'anteprima della rassegna Jazz&, organizzata da Veneto Jazz in diversi luoghi della città e dedicata alle eccellenze del jazz internazionale e alle sue contaminazioni.

L’italiana Barbara Piperno (flauto traverso e voce), il brasiliano Marco Ruviaro (mandolino e chitarra 7 corde) e il colombiano Pedro Barrios (chitarra 7 corde, cavaquinho) si muovono nell’ambito di questa splendida musica strumentale, così ricca e importante anche per il grande valore sociale che ricopre, ma ancora così poco conosciuta. ?Tre musicisti e cinque strumenti diversi che portano l’ascoltatore in un viaggio musicale raffinato, denso, in cui ci si sente contemporaneamente a casa e in un luogo completamente nuovo e inesplorato.

Ingresso libero su prenotazione, scrivendo a fondaco.culture@dfs.com