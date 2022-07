"Parliamo di demenza": a San Donà serata di formazione, teatro e cucina

Prezzo non disponibile

Il giardino interno del Piccolo Rifugio di via Dante Alighieri 7 a San Donà ospiterà, venerdì 15 luglio 2022, “Parliamo di demenza”, serata di teatro, formazione e cucina incentrata sulla demenza: una malattia che colpisce circa 1 milione di persone in Italia, 1 persona su 59. E che, a dispetto della convinzione comune, non riguarda solo gli anziani.

Dalle 19.30 la compagnia Teatro Al Settimo propone le letture sceniche “Oltre il confine, le parole che non ti dico”: testi in cui la musilese Barbara Fornasier racconta dell'avanzare dell'Alzheimer in sua mamma, tra i sintomi dell'anziana e le fatiche della figlia. A intervallare le intense letture saranno gli interventi della psicologa Valentina Agostinetto, specializzata nella valutazione e riabilitazione delle demenze.

Al termine, “Violet Dinner”, una cena in cui scoprire quale alimentazione può aiutare a rallentare l'avanzata della demenza o almeno a fronteggiare questa patologia per la quale, ad oggi, non esiste una cura. Guida la degustazione la dottoressa Sandra Muffato, farmacista.

Per partecipare è necessario prenotare al 340 9515143. Per la cena è richiesto un contributo di 20 euro. L'evento è a cura di associazione Four in collaborazione con Casa del Girasole, Teatro Al Settimo, Piccolo Rifugio e RistoPizza Manà.