Maria Amelia Monti interpreta i racconti di Natalia Ginzburg in piazza Indipendenza

La rassegna “Estiamo2021” si apre con lo spettacolo teatrale “La parrucca”, tratto da due racconti di Natalia Ginzburg, per la regia di Antonio Zavatteri e interpretato da Maria Amelia Monti. Lo spettacolo si terrà mercoledì 16 giugno 2021 alle 21, in piazza Indipendenza. In caso di maltempo sarà recuperato al Teatro Metropolitano Astra.

Lo spettacolo

In "Paese di Mare" una coppia girovaga e problematica prende possesso di uno squallido appartamento in affitto. Lui, Massimo, è un uomo perennemente insoddisfatto che passa da un lavoro all’altro ma con il sogno di fare l’artista; Betta, la moglie, è una donna ingenua, irrisolta, che si deprime e si annoia facilmente ma che si scopre genuina come solo i personaggi della Ginzburg sanno essere. A Betta la nuova casa non piace, come non le piace quel piccolo paese di mare. Ma Massimo, che ha la speranza di trovare un lavoro nell’industria di famiglia di un suo vecchio amico, la convince a restare.

Ne "La Parrucca" ritroviamo Betta e Massimo in un piccolo albergo isolato alle prese con gli ultimi dolorosi strascichi di una relazione giunta al capolinea. Betta è a letto disperata e dolorante perché durante un litigio Massimo l’ha picchiata. Massimo, che ora è pittore ma dipinge quadri che la moglie detesta, si è chiuso in bagno a leggere. Dopo aver urlato al marito la sua rabbia e la sua frustrazione, Betta telefona alla madre e le rivela di essere incinta di un politico con cui ha una relazione clandestina.

Comico, drammatico, vero, scritto con l’ironia e la leggerezza che rendono la Ginzburg interprete unica nel panorama della narrativa italiana, "La Parrucca" conferma Maria Amelia Monti come straordinaria interprete ginzburghiana, l’attrice più adatta oggi a far rivivere quel personaggio femminile che tanto aveva di Natalia stessa. Al suo fianco, Roberto Turchetta.

Il costo del biglietto è 8 euro, senza costi aggiuntivi per la prenotazione online, e 10 euro per l’acquisto in biglietteria. Si può acquistare online a questo link, mentre la biglietteria sarà aperta in piazza Indipendenza mercoledì 16 a partire dalle 20.

Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...